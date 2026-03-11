LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Hanyu Guo/Kristina Mladenovic, partita valevole per i quarti di finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Indian Wells 2026.

Le azzurre tornano in campo in California e vanno a caccia della semifinale. La coppia italiana è arrivata ad Indian Wells vogliosa di riscatto dopo un inizio di stagione da dimenticare: Errani/Paolini fino a questo momento hanno ottenuto la semifinale a Doha perdendo al primo turno a Dubai ed al secondo agli Australian Open. In questo torneo le numero 1 del seeding hanno sconfitto Cristian/Tauson (6-2, 7-6) e Xu/Yang (6-2, 7-5).

La coppia Guo/Mladenovic è una delle novità di questa stagione nel circuito femminile. La cinese e la francese hanno deciso di fare coppia fissa in questo 2026 ed i risultati le stanno dando ragione. All’esordio insieme le due hanno vinto il torneo di Auckland raggiungendo poi gli ottavi agli Australian Open. Dopo aver saltato i due tornei in Medio Oriente Guo/Mladenovic hanno subito una sconfitta all’esordio a Merida prima di battere Noskova/Shnaider (6-4, 4-6, 10-2) e Panova/Siegemund (6-4, 6-3) ad Indian Wells.

Tra le due coppie non ci sono scontri diretti. La partita odierna è in programma sul campo centrale come secondo match della sessione serale, la quale non inizierà prima delle 2.00 orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Errani/Paolini-Guo/Mladenovic con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!