LIVE Italia-Porto Rico, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: subito una partita piena di insidie

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portorico, match valevole per la prima giornata del Pre-Mondiale. Le azzurre cominciano proprio contro le padrone di casa il loro cammino verso il sogno di qualificarsi alla rassegna iridata del prossimo settembre in Germania.

Servirà subito cominciare con una vittoria per iniziare al meglio il percorso in un torneo breve e dove non si possono commettere troppi passi falsi. Un girone con presenti anche Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal. Le americane, però, sono già qualificate e chiuderanno sicuramente tra le prime tre e dunque il pass arriverebbe anche per la quarta classificata.

La partita di oggi è già decisamente importante perchè una vittoria avvicinerebbe di molto le azzurre al tanto atteso pass, considerano comunque che l’Italia partirà favorita contro Nuova Zelanda e Senegal. Porto Rico, però, è un’avversaria scomoda e soprattutto cercherà di sfruttare il fattore casa.

Si gioca al Coliseo de Puerto Rico “José MiguelAgrelot”, impianto che può ospitare 18.500 spettatori e nel quale due estati fa la Nazionale Maschile ha disputato il torneo preolimpico purtroppo con poca fortuna. La speranza è quella che le azzurre continuino la crescita meravigliosa già vista agli Europei con uno storico bronzo.

La palla a due di Italia-Portorico, match valevole per la prima giornata del Pre-Mondiale, è in programma alle ore 01.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!