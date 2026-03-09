Dove vedere in tv Scandicci-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Scandicci affronterà il Fenerbahce Istanbul nei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver sconfitto Novara al golden set nei playoff, le Campionesse del Mondo proseguiranno la propria avventura nella massima competizione continentale affrontando la corazzata turca in un doppio incrocio da dentro o fuori. Si preannuncia un testa a testa particolarmente complicato per le ragazze di coach Marco Gaspari, chiamate a superare uno degli ostacoli più ardui per approdare alla Final Four.

L’appuntamento con il confronto d’andata è per mercoledì 11 marzo (ore 19.00) di fronte al proprio pubblico del Pala Big Mat di Firenze, mentre il ritorno si giocherà la settimana successiva nella fornace del Burhan Felek Salonu della metropoli anatolica. In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro la vincente del match tra le polacche dell’Asseco Resovia e le turche dell’Eczacibasi Istanbul (le Tigri partiranno con i favori del pronostico).

La Savino Del Bene se la dovrà vedere con la compagine allenata da Marcello Abbondanza e che tra le proprie fila può annoverare delle autentiche fuoriclasse come la palleggiatrice Alessia Orro (miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti dall’Italia), l’opposto turco Melissa Vargas e la schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva. In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro la vincente del match tra le polacche dell’Asseco Resovia e le turche dell’Eczacibasi Istanbul.

A trascinare Scandicci saranno soprattutto l’opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Caterina Bosetti e Sarah Franklin. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Fenerbahce Istanbul, andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 254; in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCI-FENERBAHCE, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 11 marzo

Ore 19.00 Savino Del Bene Scandicci vs Fenerbahce Medicana Istanbul – Diretta tv su Sky Sport 254

PROGRAMMA SCANDICCI-FENERBAHCE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 254, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.