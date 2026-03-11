LIVE Vallefoglia-Panathinaikos, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: c’è la finale d’andata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Panathinaikos, andata della finale di Challenge Cup 2026. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro andrà in scena l’atto conclusivo della terza Coppa europea per importanza. Vallefoglia sarà opposta alla forte squadra greca. Dirigeranno l’incontro Mathilde Hayaux du Tilly (Francia) e Ronalds Pisevs (Lettonia).

Atteso il pubblico delle grandi occasioni per la partita casalinga più importante della storia delle tigri, che all’esordio in una competizione internazionale hanno saputo qualificarsi alla finale. La gara di ritorno si giocherà alla Glyfada Indoor Hall di Atene mercoledì 18 marzo alle 18 (ora italiana).

La formazione di Andrea Pistola è reduce dal ko nei quarti di finale del playoff Scudetto contro la Numia Milano. Troppo forte la squadra meneghina e il sesto posto conquistato dalla squadra del presidente Angeli resta comunque nella storia come il miglior piazzamento mai raggiunto. Ora si pensa alla sfida contro il Panathinaikos, nella consapevolezza di aver affrontato un ottimo percorso.

Per la Megabox si tratta della prima finale europea della sua giovane storia, conquistata dopo avere eliminato, nell’ordine, le greche dell’AEK Atene, le ungheresi del Fatum Nyíregyháza, le spagnole dell’Emalsa Gran Canaria e le ungheresi del KHG Kaposvári. Il “Pana” ha superato le svizzere del Volley Düdingen, le portoghesi del SC Braga, le serbe della Stella Rossa Belgrado e le connazionali del Panionios Nea Smyrni. La compagine ellenica, allenata dall’italiano Alessandro Chiappini, ha invece eliminato Volley Düdingen, SC Braga, Stella Rossa Belgrado e Panionios. La squadra greca dispone di un roster internazionale con giocatrici statunitensi, polacche, croate e molte atlete greche con esperienza anche nel campionato italiano.

Il match inizierà alle ore 20:00.