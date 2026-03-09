Dove vedere in tv Zeren Spor Ankara-Conegliano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Conegliano affronterà lo Zeren Spor Ankara nei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver concluso la fase a gironi al primo posto da imbattute ed essersi risparmiate i playoff, le Campionesse d’Europa riprenderanno la propria avventura nella massima competizione continentale affrontando la temibile compagine turca in un ostico incrocio da dentro o fuori di elevata difficoltà tecnica.

L’appuntamento con il confronto d’andata è per mercoledì 11 marzo (ore 18.00) nella fornace della TVF Ziraat Bankkart Hall, mentre il ritorno si giocherà la settimana successiva di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Si preannuncia un testa a testa insidioso per le Pantere, che dovranno fronteggiare la ricca formazione anatolica già sconfitta per due volte nella fase a gironi (3-2 in rimonta tra le mura amiche e 3-0 in trasferta).

A guidare il sestetto di coach Daniele Santarelli saranno l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, la regista Joanna Wolosz, la centrale Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro, mentre le padrone di casa, che hanno regolato le tedesche dello Schwerin nei playoff, faranno affidamento sulla palleggiatrice Ofelia Malinov, sulle attaccanti Svetlana Gatina, Anna Lazareva e Aleksandra Uzelac.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Zeren Spor Ankara-Conegliano, andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ZEREN SPOR-CONEGLIANO, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 11 marzo

Ore 18.00 Zeren Spor Kulubu Ankara vs A. Carraro Prosecco DOC Conegliano – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA ANKARA-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.