Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Live SportMilano Cortina 2026Paralimpiadi

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 11 marzo in DIRETTA: l’Italia si affida a Giuseppe Romele nello sci di fondo

Pubblicato

5 minuti fa

il

Per approfondire:
Sci di fondo Paralimpiadi / IPA Sport
Sci di fondo Paralimpiadi / IPA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO E GLI AZZURRI IN GARA

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità