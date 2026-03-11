LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: andata infuocata in Turchia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Ankara Zeren Spor Kulübü ed Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano, partita valevole per la gara d’andata dei quarti di finale della Cev Champions League di volley femminile 2025/2026.

Lo Zeren e Conegliano si ritrovano dopo la doppia sfida della fase a gironi, ma questa volta la posta in palio è maggiore: le due squadre si contendono un posto tra le migliori quattro d’Europa. In entrambe le sfide della fase a gironi si sono imposte le pantere, ma non senza qualche brivido. Nella gara del PalaVerde Conegliano si è imposta 20-18 al quinto, mentre nella sfida turca le venete hanno vinto 3-0.

Conegliano arriva a questo doppio confronto in grande condizione fisica e mentale. Dopo qualche passo falso di inizio stagione le ragazze di Daniele Santarelli sono cresciute nel corso della stagione, confermandosi la squadra da battere in Italia ed in Europa. Dopo aver vinto la regular season della Serie A1 le pantere hanno avuto la meglio di Busto Arsizio per 2-0 (3-1/3-0) nei quarti di finale dei playoff scudetto.

Lo Zeren è reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Kuzey Boru Genclik dopo aver perso in quattro set contro il Vakifbank. Ad una giornata dal termine della regular season della Sultanlar Ligi le turche sono in piena lotta con l’Eczacibasi per la terza posizione.

Al palleggio nello Zeren Spor Kulübü c’è l’ex azzurra Ofelia Malinov, rientrata da poco dopo un infortunio. Assieme a lei nel reparto alzatrici figurano le turche Eylul Karadas, 24 anni, e Nisa Nur Yilmaz, 19 anni, arrivata in estate dall’Alfemo Zeren Spor. Le opposte sono due nomi di grande esperienza internazionale: la russa Anna Lazareva, 28 anni, proveniente dal Kuzeyboru, e la serba Brankica Mihajlovic, 34 anni, ex KYK World All-Stars in Corea del Sud e con un passaggio anche in Italia nelle file di Monza.

In banda ci sono la turca Şeyma Ercan Küçükaslan, al secondo anno allo Zeren, il talento russo Svetlana Gatina, 22 anni, proveniente dalla Dinamo-Ak Bars, la serba Aleksandra Uzelac, confermata dopo l’esperienza in Brasile alla Fluminense, e la turca Saliha Sahin, 27 anni, ex Besiktas. Al centro giocano Kubra Akman, classe 1994 e al secondo anno con lo Zeren, Beyza Arici, 30 anni, arrivata dall’Eczacibasi di cui è stata una bandiera, Janset Cemre Erkul, 28 anni, ex Kuzeyboru, e la nazionale serba Maja Aleksic, che ha militato in Italia a Vallefoglia e nella scorsa stagione a Novara. I liberi sono Ozlem Alkan, proveniente dal Fenerbahce, e Ceren Onal, da due anni punto fisso del reparto difensivo dello Zeren.

La sfida tra Ankara Zeren Spor Kulübü e Antonio Carraro Prosecco Doc Conegliano è prevista per le 18.00, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!