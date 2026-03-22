Sport in tv oggi (domenica 22 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 22 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, il calcio con la Serie A, la MotoGP con il GP in programma in Brasile, e tanto altro ancora.

A Miami, per il torneo ATP Masters 1000, l’azzurro Matteo Berrettini affronterà il monegasco Valentin Vacherot. In doppio la coppia italiana Bolelli/Vavassori sfiderà Arneodo/Ram, mentre nel WTA 1000 Jasmine Paolini se la vedrà con la lettone Jelena Ostapenko.

Dopo la Sprint di ieri, il GP del Brasile della MotoGP vivrà quest’oggi la consueta gara lunga domenicale, preceduta dal warm up e dalle gare di Moto2 e Moto3. Per i problemi ravvisati ieri in pista, si terranno eccezionalmente quest’oggi anche le qualifiche della Moto2.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 22 marzo

8.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: qualificazioni HS240 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

9.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: HS240 femminile – Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 2 HD

10.05 Atletica, Mondiali indoor: 3a giornata, sessione mattutina – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW

10.45 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Kvitfjell: superG femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD

12.15 Motocross, GP Andalucia: gara-1 MX2 – MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max

12.20 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Val Martello: sprint maschile e femminile – ISMF TV

12.30 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Kvitfjell: superG maschile – Rai 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD

12.30 Calcio, Serie A: Como-Pisa – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Parma – DAZN

13.15 Motocross, GP Andalucia: gara-1 MXGP – MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max

13.40-13.55 Moto2, GP Brasile: Q1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

13.45 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo Holmenkollen: 12.5 km mass start femminile – Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 2 HD, Eurovision Sport

14.05-14.20 Moto2, GP Brasile: Q2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

14.40-14.50 MotoGP, GP Brasile: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

15.00 Volley femminile, Serie A1: gara 2 semifinali, Milano-Scandicci – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

15.00 Snowboard, Coppa del Mondo Winterberg: PSL a squadre – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max

15.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Verona – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Lazio – DAZN, DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Sassuolo – DAZN

15.10 Motocross, GP Andalucia: gara-2 MX2 – MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Rai Play Sport 2

15.45 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo Holmenkollen: 15 km mass start maschile – Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD, Eurovision Sport

15.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: qualificazioni HS240 maschile – Discovery Plus, HBO Max

16.00 Tennis, ATP Masters 1000 Miami: 3° turno singolare e 1° turno doppio (5° match dalle ore 16.00 non prima delle 24.00 Berrettini-Vacherot; 5° match dalle ore 16.00 Bolelli/Vavassori-Arneodo/Ram) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV, dalle 21.00 anche su Sky Sport Arena

16.00 Tennis, WTA 1000 Miami: 3° turno singolare e 1° turno doppio (1° match alle 16.00, Paolini-Ostapenko) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, dalle 21.00 anche su Sky Sport Arena

16.00 Moto3, GP Brasile: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 18.40 differita TV8 HD, tv8.it

16.00 Basket, Serie A: Milano-Sassari – LBA TV, Sky Sport Basket, Cielo, Sky Go, NOW, cielo.tv

16.00 Curling femminile, Mondiali: finale per il bronzo, Svezia-Giappone – The Curling Channel

16.10 Motocross, GP Andalucia: gara-2 MXGP – MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Rai Play Sport 2

16.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Craigleith: skicross maschile e femminile – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max

17.00 Basket, Serie A: Trieste-Venezia – LBA TV

17.15 Moto2, GP Brasile: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 19.55 differita TV8 HD, tv8.it

17.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: HS240 maschile – Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD

17.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lake Placid: 20 km mass start tl maschile – Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 2 HD

17.30 Basket, Serie A: Tortona-Cantù – LBA TV

17.40 Atletica, Mondiali indoor: 3a giornata, sessione serale – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW

18.00 Volley, SuperLega: gara 4 quarti di finale, Piacenza-Modena – Rai Play Sport 3, DAZN, VBTV

18.00 Basket, Serie A: Trento-Brescia – LBA TV

18.00 Calcio, Serie A: Roma-Lecce – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Serie A: Milan-Como – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Napoli-Varese – LBA TV

18.30 Basket, Serie A: Treviso-Cremona – LBA TV

19.00 MotoGP, GP Brasile: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 21.40 differita TV8 HD, tv8.it

19.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lake Placid: 20 km mass start tl femminile – Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD

19.30 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Virtus Bologna – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Inter – DAZN, DAZN 1

22.00 Curling femminile, Mondiali: finale per l’oro, Canada-Svizzera – Discovery Plus, HBO Max, The Curling Channel

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA ALLE 10.05 E 17.40

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.45

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10.45

LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI MXGP DI MOTOCROSS ALLE 13.15 E 16.10

LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.45

LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.45

LA DIRETTA LIVE DELLE 20 KM DI SCI DI FONDO ALLE 17.30 E 19.30