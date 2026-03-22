GP BrasileLive MotoGPMotoGP
LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Arbolino cerca il colpaccio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto2 valida per il Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Goiania, assoluta novità di questa stagione, andrà in scena la caccia alla seconda vittoria di questo inizio di Mondiale.
La giornata della Moto2 inizierà però già alle 13.40, quando i protagonisti scenderanno in pista per affrontare le qualifiche, posticipate a domenica a causa del problema sul rettilineo del tracciato brasiliano. Ad oggi, infatti, ancora non conosciamo la composizione della griglia di partenza e le uniche fonti sull’andamento dei piloti ci vengono fornite dalle prove libere.
Sembra però poter essere il weekend giusto per Tony Arbolino, apparso fino a questo momento a suo agio sulla Kalex del REDS Fantic Racing. Il centauro italiano, dopo aver dominato le pre-qualifiche, va oggi alla ricerca del primo successo della stagione. Prima però, come detto, bisognerà guadagnarsi il miglior posto nella Q2 in partenza alle 14.15.
OA Sport non trasmetterà in diretta live testuale le qualifiche ma lo farà per la gara che scatterà alle ore 17.15. Segui con noi la DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Brasile 2026 per non perdere neanche un aggiornamento sulla corsa.