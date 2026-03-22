LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: gran chiusura con Iapichino, Furlani e Fabbri!

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026 in programma a Torun in Polonia. Ultimi titoli in palio e verdetti definitivi: a Torun va in scena la giornata conclusiva dei Mondiali indoor 2026, epilogo di una rassegna che per tre giorni ha riportato il grande atletica al coperto nel cuore dell’Europa. Nell’impianto polacco, già teatro degli Europei 2021, si chiude un’edizione con 674 atleti di 118 nazioni, nella quale l’Italia ha già lasciato il segno grazie allo splendido oro di Andy Diaz nel triplo e si prepara a vivere un finale ricco di ambizioni.

Il programma si apre con il pentathlon femminile, che prende il via nella sessione mattutina. In pole position c’è la statunitense Anna Hall, tra le migliori specialiste di sempre, con la polacca Adrianna Sulek-Schubert pronta a sfruttare il sostegno del pubblico di casa. In ottica podio si candidano anche l’irlandese Kate O’Connor, la statunitense Taliyah Brooks e l’olandese Sofie Dokter. L’Italia si affida a Sveva Gerevini, già quarta a Glasgow con record nazionale, determinata a confermarsi ad alto livello. Nel corso della giornata si svilupperanno poi le altre prove, fino agli 800 metri finali che assegneranno le medaglie. La prima finale assegna subito medaglie con il lungo femminile, dove Larissa Iapichino si presenta con credenziali importanti, forte della seconda misura stagionale e di un inverno di altissimo profilo. Tra le avversarie più accreditate la svizzera Annik Kälin, le statunitensi Jasmine Moore e Monae’ Nichols, oltre alla portoghese Agate de Sousa, in una gara molto equilibrata che potrebbe riportare l’Italia sul gradino più alto dopo Fiona May.

Grande attenzione anche per il peso maschile, con Leonardo Fabbri tra i principali pretendenti al titolo. L’azzurro, già bronzo a Glasgow, dovrà confrontarsi con un cast di altissimo livello guidato dal neozelandese Tom Walsh e dagli statunitensi Jordan Geist e Josh Awotunde, senza dimenticare il romeno Andrei Toader. Presente anche Nick Ponzio, pronto a inserirsi nella lotta per la finale. In mattinata spazio anche alle batterie delle staffette 4×400, con gli Stati Uniti favoriti ma con un’Europa pronta a insidiare il dominio americano. Tra gli appuntamenti più attesi i 60 ostacoli femminili, che concentrano batterie, semifinali e finale nella stessa giornata. La grande favorita è la primatista mondiale Devynne Charlton, a caccia del terzo titolo consecutivo. A contrastarla un gruppo di altissimo livello con Ditaji Kambundji, Nadine Visser e Pia Skrzyszowska. L’Italia si affida a Giada Carmassi ed Elisa Di Lazzaro, entrambe con l’obiettivo di farsi strada fino alle fasi decisive.

Nel pomeriggio si accendono i riflettori sul salto con l’asta femminile, gara aperta e senza un riferimento assoluto. Le principali candidate al successo sono la britannica Molly Caudery e la francese Marie-Julie Bonnin, con la neozelandese Eliza McCartney tra le più accreditate. Possibili sorprese da parte della svizzera Angelica Moser e della slovena Tina Sutej. La finale dei 1500 metri maschili si presenta estremamente incerta, con il portoghese Isaac Nader tra i favoriti ma con diversi outsider pronti a inserirsi, dall’olandese Samuel Chapple allo spagnolo Mariano Garcia fino allo statunitense Nathan Green. L’Italia punta con decisione su Federico Riva, autore del terzo accredito stagionale e con concrete possibilità di giocarsi il podio.

Spettacolo assicurato anche nel lungo maschile, una delle gare tecnicamente più attese. Mattia Furlani, imbattuto nel 2026, si presenta tra i favoriti dopo il titolo conquistato a Nanchino, ma dovrà confrontarsi con rivali di altissimo livello come Bozhidar Saraboyukov, i giamaicani Wayne Pinnock e Carey McLeod, e il greco Miltiadis Tentoglou, in una sfida che si preannuncia ancora una volta decisa da pochi centimetri. Nel 1500 femminile il cast è di primissimo piano, con l’australiana Jessica Hull e la britannica Georgia Hunter Bell tra le principali protagoniste, insieme alle etiopi Birke Haylom e Saron Berhe. L’Italia sarà rappresentata da Ludovica Cavalli, chiamata a confrontarsi con un livello internazionale elevatissimo.

Le finali degli 800 metri promettono grande spettacolo. Al maschile il belga Eliott Crestan è uno dei principali candidati al titolo, con avversari di valore come Josué Canales, Mark English e il giovane Cooper Lutkenhaus. Al femminile la britannica Keely Hodgkinson parte con i favori del pronostico, ma dovrà guardarsi da rivali come Tsige Duguma, Nigist Getachew e Audrey Werro. A chiudere il programma saranno gli 800 metri del pentathlon, la finale dei 60 ostacoli femminili e le staffette 4×400, con gli Stati Uniti ancora riferimento ma con un quadro molto più aperto rispetto al passato. Belgio, Olanda, Polonia e Gran Bretagna proveranno a inserirsi nella lotta per le medaglie in una serata finale che promette spettacolo fino all’ultimo metro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026 in programma a Torun in Polonia, cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.05 con la sessione mattutina, dalle 17.40 la seconda sessione di giornata. Buon divertimento!