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LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca il trofeo!
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Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma a Kvitfjell (Norvegia), valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, dalle ore 10.45, ci saranno 27 atlete da 11 Paesi.
In casa Italia saranno cinque le azzurre al via della gara odierna sulle 27 partenti: Roberta Melesi scatterà col pettorale numero 4, Laura Pirovano col numero 6, Sofia Goggia col numero 8, Elena Curtoni col numero 12 ed Asja Zenere col numero 26.
Si tratta dell’ultimo superG della stagione: nella classifica di specialità guida Sofia Goggia con 449 punti, davanti alla neozelandese Alice Robinson, seconda con 386, a -63: soltanto l’oceanica può ancora impensierire l’azzurra, che comunque sarà padrona del proprio destino.
Nella graduatoria generale comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, con 1286 punti, seguita dalla tedesca Emma Aicher, seconda con 1191, a -95, dall’elvetica Camille Rast, oggi assente, terza con 989, a -297, e da Sofia Goggia, che si attesta in quarta posizione con 882, a -404.
Il superG femminile in programma a Kvitfjell (Norvegia), valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10.45: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dalle ore 10.15, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!