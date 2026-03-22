LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio dalla pole, Bezzecchi sfida Marc Marquez. Bagnaia deve rimontare

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Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Goiânia andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui sia la gestione delle gomme che le differenti condizioni atmosferiche potrebbero andare a incidere sullo sviluppo della corsa.

Nelle qualifiche Fabio Di Giannantonio, in sella alla Ducati VR46, ha fatto saltare il banco, andandosi a prendere una p.1 significativa per lui e tutta la propria squadra. Insieme a lui in prima fila ci saranno Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati), ieri trionfatore nella Sprint Race grazie a una gestione molto intelligente e di classe della prova.

Potrebbe essere proprio il Cabroncito il vero favorito della gara odierna, in considerazione di come sia riuscito a concludere la Sprint e con quale slancio. Vedremo come l’Aprilia risponderà presente, considerando le difficoltà di Bezzecchi nella corsa del sabato, ma un Jorge Martin in grande ascesa e tornato sul podio.

In tutto questo, Francesco Bagnaia sarà chiamato nuovamente a una rimonta, dopo un time-attack deludente che l’ha relegato in undicesima posizione, non trovando mai il ritmo per ambire alle posizioni di vertice. L’ottava piazza con cui ha concluso alla Sprint ha dimostrato che il passo gara ci sia, ma chiaramente uno start così arretrato non è una buona notizia.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La gara, in programma dalle 19:00 italiane e di ben 31 giri, sarà preceduta dal warm-up che inizierà alle 14:40 nostrane. Buon divertimento!