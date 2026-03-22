Mondiali atletica indoor 2026 oggi (22 marzo): orari, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 22 marzo va in scena la terza e ultima giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) si conclude la rassegna iridata al coperto, con l’assegnazione degli ultimi titoli. L’Italia vuole chiudere in bellezza l’evento più importante della stagione in sala e schiererà alcuni pezzi da novanta, tra i grandi favoriti della vigilia.

Mattia Furlani se la dovrà vedere con il bulgaro Saraboyukov in un rovente duello per il titolo nel salto in lungo dopo essersi espresso in 8.39 a Metz, mentre Leonardo Fabbri sarà tra i grandi favoriti nel getto del peso, forte della miglior prestazione mondiale stagionale (20.50 metri). Larissa Iapichino ha tutte le carte in regola per puntare al successo nel salto in lungo dopo aver vinto il World Indoor Tour.

Federico Riva ha tutte le carte in regola per inseguire una medaglia sui 1500 metri, distanza in cui vedremo all’opera anche Ludovica Cavalli. Sui 60 ostacoli saranno impegnate Giada Carmassi ed Elisa Di Lazzaro, Sveva Gerevini si cimenterà nel pentathlon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (domenica 22 marzo) ai Mondiali Indoor 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno (canale 201, per la sessione mattutina) e Sky Sport Arena (canale 204, per entrambe le sessioni); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI INDOOR ATLETICA OGGI

Domenica 22 marzo

10.05 Pentathlon, 60 ostacoli

10.20 Salto in lungo (femminile), finale

10.43 Pentathlon, salto in alto

10.48 4×400 (maschile), batterie

11.23 Getto del peso (maschile), finale

12.05 4×400 (femminile), batterie

12.55 60 ostacoli (femminile), batterie

13.21 Pentathlon, getto del peso

17.40 Pentathlon, salto in lungo

17.45 Salto con l’asta (femminile), finale

18.38 1500 metri (maschile), finale

18.51 60 ostacoli (femminile), semifinali

19.12 Salto in lungo (maschile), finale

19.22 1500 metri (femminile), finale

19.38 800 metri (maschile), finale

19.53 800 metri (femminile), finale

20.03 Pentathlon, 800 metri

20.13 60 ostacoli (femminile), finale

20.26 4×400 (maschile), finale

20.47 4×400 (femminile), finale

PROGRAMMA MONDIALI INDOOR ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per entrambe le sessioni, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) per la sessione mattutina, per gli abbonati; Sky Sport Arena (canale 204) per entrambe le sessioni, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play per entrambe le sessioni, gratis; Sky Go e NOW per entrambe le sessioni, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI INDOOR ATLETICA

Domenica 22 marzo

10.05 Pentathlon, 60 ostacoli: Sveva Gerevini

10.20 Salto in lungo (femminile), finale: Larissa Iapichino

10.43 Pentathlon, salto in alto: Sveva Gerevini

11.23 Getto del peso (maschile), finale: Leonardo Fabbri, Nick Ponzio

12.55 60 ostacoli (femminile), batterie: Giada Carmassi, Elisa Di Lazzaro

13.21 Pentathlon, getto del peso: Sveva Gerevini

17.40 Pentathlon, salto in lungo: Sveva Gerevini

18.38 1500 metri (maschile), finale: Federico Riva

18.51 60 ostacoli (femminile), semifinali: eventuali Giada Carmassi, Elisa Di Lazzaro

19.12 Salto in lungo (maschile), finale: Mattia Furlani

19.22 1500 metri (femminile), finale: Ludovica Cavalli

20.03 Pentathlon, 800 metri: Sveva Gerevini

20.13 60 ostacoli (femminile), finale: eventuali Giada Carmassi, Elisa Di Lazzaro