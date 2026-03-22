LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa tentano l’allungo

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Numia Vero Volley Milano e Savino del Bene Scandicci, valido per la seconda gara della semifinale play off di Serie A1, con le ragazze di Stefano Lavarini che, a sorpresa, hanno battuto le neo campionesse del Mondo per 0-3 in trasferta.

Le ragazze capitanate da Paola Egonu cercheranno riscatto dopo aver perso per 3-2 il match contro il VakifBank Istanbul, uscendo di scena cosi ai quarti di finale di Champions League e non accedendo alle Final Four di Istanbul che andranno in scena dal 2 al 3 maggio di quest’anno: purtroppo, dopo aver perso anche l’andata per 2-3, la rimonta era diventata troppo difficile per la squadra lombarda che ha comunque lottato fino alla fine.

Se la Numia è stata costretta a trovare una rimonta che, purtroppo, non è arrivata, le ragazze di Scandicci hanno rischiato di subirla: dopo aver vinto contro il Fenerbahce per 3-0 in casa, la squadra di Marco Gaspari ha perso 3-1 il ritorno rimandando il discorso qualificazione al golden set, per fortuna vinto per 15-13 dalle campionesse del Mondo che adesso, però, devono rimettersi in careggiata anche per il campionato italiano.

Il match tra Numia Vero Volley Milano e Savino del Bene Scandicci inizierà alle 15.00 e verrà disputato all’Allianz Cloud di Milano. I giudici di gara saranno Rocco Brancati come primo arbitro, Mauro Goitre come secondo, Matteo Selmi come terzo e, infine, Andrea Bonzanni come assistente al videocheck. Segui l’intero match, punto dopo punto, in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!