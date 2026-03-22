LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: gare in tempo reale

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Andalucia 2026, prima tappa europea della stagione.

Prima corsa in Europa, si svolge in Andalusia. Nella gara di qualifica arriva un colpo di scena che ha segnato la manche dopo pochi istanti dopo lo start: sui blocchi di partenza, tentando di entrare nella linea interna della prima curva, l’olandese, Jeffrey Herlings ha perso il controllo della Honda cadendo pericolosamente. Per fortuna rialzandosi subito, il campione olandese è risalito in sella e ha dato vita ad una rimonta clamorosa delle sue, risalendo fino ai margini della top ten, in undicesima posizione. Il successo nel Gran Premio d’Argentina, all’esordio con Honda, è stato un segnale di forza contro gli avversari, che anche nelle due gare iberiche avranno una top pronto da affrontare.

Nel capoluogo dell’Andalusia si corre sul veloce circuito di Almonte, 70 chilometri a sud di Siviglia. Prese subito le redini della gara di qualifica, Lucas Coenen ha spinto al massimo la KTM con un successo in solitaria. Grande prestazione, appena dietro di lui, di Tom Vialle, nuovo compagno del team Honda di Jeffrey Herlings. L’elettrico francese ha preceduto Maxime Renaux.

Buona prestazione per gli azzurri. Mattia Guadagnini, con la KTM, ha chiuso in una grande sesta posizione, in scia alla Ducati del nuovo arrivo Calvin Vlaanderen. Davanti ai due detti, il campione in carica Romain Febvre della Kawasaki. Andrea Adamo ha chiuso dietro Guadagnini, con Alberto Forato (Fantic) decimo dopo l’ottimo start. Oggi le due gare principali.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MXGP, GP Andalucia 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 13.15 mentre la gara 2 sarà alle 16.10. Buon divertimento!