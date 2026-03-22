LIVE Biathlon, Mass start maschile Oslo 2026 in DIRETTA: ultima gara della stagione

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della mass start maschile di Oslo Holmenkollen, ultima gara stagionale della Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Assegnate tutte le coppe di specialità e la sfera di cristallo generale vinta dal francese Eric Perrot. Il transalpino è peraltro già certo di portare a casa anche la Coppa della partenza in linea. Gara che dunque si presterà a diverse interpretazioni con gli atleti liberi dalle ansie della classifica.

Si chiude un’annata ricca di soddisfazioni per il biathlon maschile italiano, orfano nell’ultima parte di stagione di un Tommaso Giacomel superlativo. L’asso italiano ha trainato un movimento in cui il veterano Lukas Hofer ha fornito un ricco contributo fatto di prestazioni solidissime. Proprio l’altoatesino sarà il faro di quest’ultima gara, a cui prenderà parte anche Didier Bionaz. Il rientrante valdostano ha strappato la qualificazione alla mass start grazie ai risultati colti nella sprint e nell’inseguimento di Oslo, e potrà provare ad alzare i giri del motore.

Si preannuncia un congedo spettacolare da parte dei big della classifica generale. Favorito d’obbligo uno straordinario Sturla Leagreid. Il norvegese ha messo in fila la bellezza di 7 vittorie consecutive tra gare individuali (5) e staffette (2), e non scende dal podio da 13 eventi. Per il francese Eric Perrot l’occasione di mettere il punto esclamativo sulla vittoria della generale. Occhi puntati anche sui norvegesi Vetle Christiansen e Johan Olav Botn, sul transalpino Emilien Jacquelin e sugli svedesi Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma.

La mass start maschile di Oslo Holmenkollen, ultima gara della stagione di Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026, inizierà alle 15.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!