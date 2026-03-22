LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per chiudere in bellezza

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova con partenza in linea da 12.5 chilometri di Oslo Holmenkollen (NOR), conclusiva per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Biathlon femminile!

Lisa Vittozzi concluderà oggi la stagione che le ha dato la medaglia d’oro olimpica in quel magico inseguimento di Anterselva. Oggi si vuole assolutamente chiudere ancora tra le prime tre, d’altronde la fame non cessa mai se hai un percorso alle spalle come quello della sappadina, sparita per 500 giorni e più dalle competizioni agonistiche e tornata campionessa olimpica. In Coppa del Mondo deve recuperare 22 punti ad Elvira Oeberg e 38 a Hanna, seconda, in mezzo c’è anche Minkkinen che però non spaventa eccessivamente.

La classifica di specialità Mass Start vede Julia Simon saldamente davanti a tutte con 200 punti totalizzati. Lou Jeanmonnot insegue a 155 punti mentre appare tagliata fuori Oceane Michelon a 146 punti. Ci si gioca il 3° posto nella generale con Vittozzi, che ha le sorelle Oeberg e Minkkinen come rivali per un obiettivo comunque molto importante considerate le premesse stagionali e anche la tappa di Oberhof in cui l’azzurra non ha preso parte.

Presente solo la sappadina. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della prova con partenza in linea femminile che chiude la stagione di Coppa del Mondo da Oslo Holmenkollen (NOR) che partirà alle ore 13:45, non mancate!