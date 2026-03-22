Motocross oggi, GP Andalucia 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streaming

Tutto pronto al circuito di Almonte per il main event del Gran Premio di Andalucia 2026, valevole come seconda tappa stagionale del Mondiale Motocross per le classi MX2 e MXGP. Si gareggia su una pista caratterizzata da una superficie di sabbia naturale, che ospita questo weekend per la prima volta un round del campionato mondiale.

L’Italia si affida nella classe regina al terzetto composto da Andrea Adamo, Mattia Guadagnini e Alberto Forato, tutti posizionati nella top10 ieri nella Qualifying Race ed in grado di lottare per un buon piazzamento a cospetto dei migliori talenti del pianeta. Una sola carta importante a disposizione invece nella 250, con Valerio Lata che proverà ad inserirsi nella battaglia a ridosso del podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Andalucia 2026, secondo round stagionale del Mondiale Motocross. Tutte le gare domenicali saranno visibili in diretta streaming su MXGP-TV, HBO Max e Discovery Plus (seconde manche di MX2 e MXGP anche su RaiPlay Sport 2), mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle gare MXGP con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP ANDALUCIA MOTOCROSS 2026

Domenica 22 marzo

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-1 MXGP

Ore 15.10 Gara-2 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

PROGRAMMA GP ANDALUCIA MOTOCROSS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: MXGP-Tv, Discovery Plus, HBO Max; gara-2 MX2 e MXGP anche su RaiPlay Sport 2.

Diretta Live testuale (delle due manche MXGP): OA Sport.