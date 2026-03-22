MotoGP oggi, GP Brasile 2026: orari warm-up e gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa in Sud America per il Gran Premio del Brasile, secondo round stagionale, in programma oggi, domenica 22 marzo, sul circuito di Goiânia. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo.

Tra questi c’è Marco Bezzecchi, atteso a una risposta concreta dopo una gara breve al di sotto delle aspettative. A imporsi nella Sprint è stato invece Marc Marquez, in sella alla Ducati, autore di una prova lucida e in crescendo. Il pilota spagnolo ha costruito il successo nella seconda metà di gara, recuperando terreno su Fabio Di Giannantonio e completando una rimonta efficace che gli ha consegnato la vittoria. Alle sue spalle hanno chiuso proprio Di Giannantonio, portacolori del team VR46, e Jorge Martin con l’Aprilia. Più indietro gli altri italiani: quarto Bezzecchi (Aprilia) e ottavo Francesco Bagnaia, su Ducati.

La domenica brasiliana, però, non seguirà il programma originario. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato seri danni al tracciato di Goiânia, con la formazione di una voragine sull’asfalto che ha reso necessario un intervento urgente. Di conseguenza, alcune sessioni sono state riprogrammate: le qualifiche della Moto2, inizialmente previste in precedenza, sono state rinviate per consentire i lavori di messa in sicurezza prima del resto delle attività in pista.

La domenica del GP del Brasile sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP e delle qualifiche di Moto2. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

NUOVO PROGRAMMA GP BRASILE MOTOGP 2026

Domenica 22 marzo (orari italiani)

Ore 13.40-13.55, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.20, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

ore 14.40-14.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 16.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 17.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 19.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP BRASILE MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Domenica 22 marzo

Ore 18.40 Moto3, Gara – Differita tv in chiaro.

Ore 19.55 Moto2, Gara – Differita tv in chiaro.

Ore 21.40 MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro.