LIVE Paolini-Ostapenko, WTA Miami 2026 in DIRETTA: match complicatissimo contro la potente lettone

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di terzo turno (sedicesimi di finale del tabellone) tra la portacolori del bel paese Jasmine Paolini e la lettone Jelena Ostapenko al WTA 1000 di Miami. Ci sono 4 precedenti tra le due giocatrici. Il confronto è in parità per quanto riguarda gli scontri diretti. 2-2 tra la toscana e la nativa di Riga. Il primo risale nel lontano 2014 a Burnie in Australia, dove l’attuale numero 7 WTA sconfisse Ostapenko per 6-4 6-4. Il secondo nel 2023 dove la lettone si impose sulla classe ’96 in tre set (6-2 4-6 6-1). Il terzo match tra le due si è giocato a Doha nel 2025 e vinse l’ex numero 5 WTA rifilando un doppio 6-2. L’azzurra ha poi incontrato nuovamente lo scorso anno la righese a Roma dove si portò a casa la partita con il risultato finale di 7-5 6-2. Dunque si preannuncia un incontro molto combattuto e dall’esito incerto.

”Jas” dovrà difendere la semifinale dello scorso anno se vorrà evitare di perdere terreno in ottica del ranking WTA di singolare. Non sarà semplice dato anche il periodo dove, al momento, non sembra particolarmente in forma. Ovviamente l’azzurra non ha mai perso la tenacia che ha messo in mostra nei campi da tennis. Questo l’ha aiutata molto in diverse occasioni dove pur essendo sotto di punteggio ha tirato fuori le sue migliori qualità per uscire da qualsiasi pericolo gli si presentasse contro. La toscana è sempre stata molto forte dal punto di vista psicologico. Nel seguente periodo ciò potrebbe esserle ancor più d’aiuto.

L’ipotetico quarto con Sabalenka, che fu proprio lei a sconfiggere l’azzurra lo scorso anno in questo torneo, non l’aiuta per la seguente circostanza. Se guardiamo agli ottavi, in caso di vittoria potrebbe incrociare la racchetta con Svitolina. Qualora si qualificasse anche lei. Una delle tenniste più in forma del momento che sta vivendo quella che si potrebbe definire una seconda carriera. La nativa di Castelnovo di Garfagnana dovrà riuscire a esprimere il miglior tennis possibile. In una superficie che pur non essendo tra le sue preferite, ha dimostrato di adattarsi molto bene e riuscire a esprimere un tennis solido e potente.

A proposito del match. Ostapenko è imprevedibile per alcuni aspetti. Può esprimere un tennis dinamico e difficile da gestire. Come può scendere di rendimento. Quando si affronta la lettone non è mai una partita semplice da interpretare. La classe ’97 sa essere decisiva anche sotto rete. Non sono un caso i suoi risultati anche nel doppio dove si piazza regolarmente nelle prime posizioni in diversi tornei. ”Jas” dovrà quindi cercare di concedere il meno possibile all’avversaria e non lasciarla imporre il suo gioco. Se avrà qualche possibilità di spezzare il ritmo della righese e metterla in difficoltà dovrà approfittarne. Ogni punto in questa circostanza può risultare importante.

La numero 24 WTA è uscita subito nel torneo di doppio. Quindi ha meno ore in campo e forse la mente leggermente più libera. Essendo ancora nelle fasi iniziali del torneo il fattore stanchezza non dovrebbe incidere particolarmente per entrambe. Paolini sa benissimo di trovarsi davanti un’avversaria non di facile portata e questo match sarà importante per l’andamento della sua stagione. Un uscita prematura in quel di Miami sarebbe scomoda per la toscana. Il match di terzo turno tra Jasmine Paolini e Jelena Ostapenko sarà il primo nel campo ”Butch Buchholz” e inizierà alle 16.00 ora italiana. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!