LIVE Berrettini-Vacherot, ATP Miami 2026 in DIRETTA: la sfida al monegasco vale gli ottavi!

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Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di sedicesimi di finale (3° turno) del Masters 1000 di Miami 2026 che vede di fronte Matteo BERRETTINI al monegasco Valentin VACHEROT.

Dopo il successo di giovedì contro il francese Muller e lo scalpo ai danni di Bublik, il romano prova a dare continuità alla solida prestazione di due giorni da contro un’altra testa di serie. Per farlo servirà giocare bene i punti importanti della partita, come il finalista di Wimbledon 2021 sa fare, visto che quando si ha di fronte un big server le chance potrebbero giungere col contagocce. Vincendo oggi il 4° turno sarebbe contro Fils o Tsitsipas.

Dopo l’incredibile successo di Shanghai il monegasco ha saputo dare grande continuità nel finale della passata e all’inizio di questa stagione. Virtualmente Vacherot è infatti numero 22 del mondo, ma attenzione ai pochissimi punti che difende: potrebbe anche giocare il torneo di casa a Montecarlo da testa di serie e sarebbe qualcosa di clamoroso! Proprio in Patria nel 2025 vinse il primo match ATP della carriera contro Struff da fuori dalla top 200, quasi 12 settimane dopo è alle porte della top 20.

Se vince l’azzurro tampona la cambiale della vittoria a Marrakech! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno del 1000 di Miami (USA) tra Matteo BERRETTINI e Valentin Vacherot, si gioca per un posto in ottavi di finale non prima di mezzanotte! Vi aspettiamo!