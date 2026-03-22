LIVE Sci alpino, SuperG maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Franzoni per un ultimo acuto

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del SuperG maschile delle finali di Lillehammer. Nell’iconica località norvegese che ha ospitato i Giochi Olimpici invernali del 1994 vanno in scena le finali di Coppa del Mondo. Ultima occasione per gli uomini veloci di lasciare il segno nella stagione 2025/2026. Coppa di specialità già assegnata allo svizzero Marco Odermatt, ma le posizioni del podio sono aperte a diversi contendenti tra cui il nostro Giovanni Franzoni.

Saranno cinque gli azzurri in gara con l’eterno Christof Innerhofer subito al via con il pettorale numero 3. Per il veterano altoatesino quella norvegese potrebbe essere l’ultima gara di una superba carriera. Poco più tardi sarà la volta di Mattia Casse (5) e Giovanni Franzoni (6). Quest’ultimo è quinto nella classifica di superG, ma a soli tre punti dalla terza posizione occupata dall’austriaco Babinsky. Numero 13 per Dominik Paris, reduce dalla splendida vittoria nella discesa di ieri, mentre Guglielmo Bosca aprirà il cancelletto di partenza per diciottesimo.

Per quel che riguarda i big occhi puntati sul trio elvetico composto da Marco Odermatt, Alexis Monney e Franjo Von Allmen. In grado di recitare un ruolo da protagonista anche gli austriaci Vincent Kriechmayr, Stefan Babinsky e Raphael Haaser. I padroni di casa Fredrik Moeller ed Adrian Sejersted proveranno a regalare un acuto al pubblico di Lillehammer. Ventisei gli atleti in gara, con il campione del mondo juniores Victor Haghigat (FRA) a chiudere la kermesse.

Il superG maschile delle finali di Coppa del Mondo di sci di Lillehammer inizierà alle 12.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!