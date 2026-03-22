Milano-Scandicci oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-2 semifinale, canale, streaming

Gara2 tra Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci si presenta come una sfida già ad altissima tensione nella serie di semifinale playoff, dopo un primo episodio che ha confermato il livello e l’equilibrio tra due delle grandi protagoniste della stagione. Il match dell’Allianz Cloud assume un peso specifico enorme: Milano ha la necessità di reagire, mentre Scandicci vuole dare continuità e provare a indirizzare la serie.

I precedenti stagionali raccontano di un confronto sostanzialmente equilibrato, con una vittoria per parte in regular season e sempre con risultati netti. Un segnale chiaro: quando una delle due squadre riesce a imporre il proprio ritmo, il match può anche prendere una direzione marcata. Milano arriva all’appuntamento con il desiderio di riscatto dopo l’eliminazione in Champions League contro il VakifBank, un doppio confronto che ha lasciato sensazioni contrastanti ma anche indicazioni utili. La squadra di Lavarini dovrà alzare il livello soprattutto in alcune fasi chiave: la gestione dei momenti di difficoltà e l’efficacia nei finali di set saranno determinanti per evitare di subire l’inerzia avversaria. In casa, inoltre, servirà un impatto più incisivo al servizio per mettere pressione alla ricezione di Scandicci.

Dall’altra parte, la Savino Del Bene arriva con grande entusiasmo dopo la qualificazione alla Final Four di Champions League, conquistata al termine di una battaglia durissima contro il Fenerbahce. Un’iniezione di fiducia importante, ma anche un dispendio di energie fisiche e mentali che potrebbe pesare nel medio periodo. Scandicci, però, ha dimostrato di avere profondità e solidità, qualità fondamentali per gestire una serie lunga. Dal punto di vista tattico, gara2 si giocherà molto sull’equilibrio tra attacco e muro-difesa. Milano dovrà trovare maggiore continuità offensiva, evitando i passaggi a vuoto che possono favorire le ripartenze di Scandicci, mentre le toscane cercheranno di replicare quanto di buono fatto in gara1, puntando su organizzazione e capacità di colpire nei momenti decisivi.

Il fattore campo può rappresentare un elemento chiave: l’Allianz Cloud è chiamato a spingere Milano verso una prestazione più aggressiva e continua, mentre Scandicci proverà a gestire la pressione forte dell’ambiente. In una serie al meglio delle cinque partite, gara2 può già segnare un primo spartiacque: il possibile 2-0 darebbe un vantaggio pesantissimo, mentre l’1-1 riaprirebbe completamente i giochi. Ci si attende quindi una partita intensa, fisica e ricca di tensione, dove ancora una volta saranno i dettagli a fare la differenza.

Il fischio d’inizio è in programma all’Allianz Cloud di Milano domenica 22 marzo con inizio alle 15.00. E’ prevista la diretta Tv su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play Sport 2, VBTV. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci

A CHE ORA LA SERIE A1 DI VOLLEY FEMMINILE

Domenica 22 marzo – Allianz Cloud di Milano

Ore 15.00 Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport HD

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.