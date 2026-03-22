LIVE Sci di fondo, 20 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: ultima gara per Federico Pellegrino e Jessie Diggins

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona giornata amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di gare della Coppa del Mondo di Sci di Fondo maschile e femminile da Lake Placid, Stati Uniti! Tengono banco le 20km a tecnica libera con partenza di massa.

Si assegna la Coppa del Mondo distance, e lo si farà con il format favorito per Johannes Hosflot Klaebo, una gara con partenza di massa. Impossibile staccarlo, impossibile batterlo in volata: se cade, vince Amundsen la coppetta, se non cade, il fuoriclasse porta a casa nella stagione corrente 6 ori olimpici e 3 Coppe del Mondo. Amundsen ha infatti 12 punti di ritardo dopo la 10km in classico di venerdì, format più ostico per il campionissimo ma che ormai ha imparato a domare e a vincere a piacimento.

Federico Pellegrino dopo il clamoroso 6° posto nella gara in classico a intervalli e la magnifica vittoria di ieri nella sprint è certo di concludere al 3° posto in Coppa del Mondo un’altra grande stagione, l’ultima. Oggi il format è dalla sua, vedremo dove potrà spingersi nell’ultima fatica in Coppa prima di chiudere agli italiani in Val d’Aosta la prossima settimana. Occhio anche a Elia Barp ma soprattutto a Martino Carollo che a skating ha qualcosa ed ha già ottenuto qui il buon 15° posto nella gara di venerdì.

Ultima gara anche per Jessie Diggins! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della prova conclusiva della Coppa del Mondo di Sci di Fondo da Lake Placid (USA) con le 20 chilometri a tecnica libera e con partenza ad intervalli. Si parte alle 17:30 con gli uomini, alle 19:30 poi le donne, non mancate!