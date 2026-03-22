Sport in tvSport Invernali
Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari 22 marzo, tv, programma, streaming
Oggi, domenica 22 marzo, saranno di scena diversi sport invernali: si concluderanno le gare delle tappe di Coppa del Mondo per il biathlon, lo sci di fondo, il salto con gli sci, lo sci freestyle e lo snowboard, mentre si assegneranno le medaglie ai Mondiali di curling femminile. Proseguono le gare delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino.
Nello sci alpino, per il superG femminile delle Finali di Coppa del Mondo di Kvitfjell (Norvegia), vedremo all’opera ben cinque azzurre, ovvero Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sofia Goggia, Elena Curtoni ed Asja Zenere.
Per quanto concerne, invece, il superG maschile delle Finali di Coppa del Mondo di Kvitfjell (Norvegia), saranno protagonisti cinque italiani, ovvero Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse e Christof Innerhofer.
CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI
Domenica 22 marzo
8.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: qualificazioni HS240 femminile – Nessuna copertura tv / streaming
9.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: HS240 femminile – Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 2 HD
10.45 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Kvitfjell: superG femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD
12.20 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Val Martello: sprint maschile e femminile – ISMF TV
12.30 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Kvitfjell: superG maschile – Rai 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD
13.45 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo Holmenkollen: 12.5 km mass start femminile – Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 2 HD, Eurovision Sport
15.00 Snowboard, Coppa del Mondo Winterberg: PSL a squadre – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max
15.45 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo Holmenkollen: 15 km mass start maschile – Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD, Eurovision Sport
15.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: qualificazioni HS240 maschile – Discovery Plus, HBO Max
16.00 Curling femminile, Mondiali: finale per il bronzo, Svezia-Giappone – The Curling Channel
16.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Craigleith: skicross maschile e femminile – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max
17.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: HS240 maschile – Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD
17.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lake Placid: 20 km mass start tl maschile – Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 2 HD
19.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lake Placid: 20 km mass start tl femminile – Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD
22.00 Curling femminile, Mondiali: finale per l’oro, Canada-Svizzera – Discovery Plus, HBO Max, The Curling Channel