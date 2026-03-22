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LIVE Moto3, GP Brasile 2026 in DIRETTA: gara che promette sorprese
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Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Brasile, appuntamento numero due valido per il Motomondiale 2026 di Moto3, in scena sul fascinoso quanto insidioso circuito di Goiania. Sarà una gara all’insegna dell’incognita, come spesso accade nella classe più leggera, messa a dura prova con un tracciato corto e non semplice da maneggiare.
Ieri, dopo un’attesa estenuante dovuta alla voragine apertasi sul rettilineo della pista, a conquistare la pole position è stato Joel Esteban (LEVEL-UP-MTA), il quale ha preceduto di 0.206 Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), in prima fila insieme a Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI).
Lontanissimi, purtroppo, gli italiani, tutti fuori dalla top 15. In tal senso il migliore del lotto è stato Guido Pini (Honda Leopard), sedicesimo 930 millesimi. Ventesimo Matteo Bertelle (KTM MTA), mentre partirà dalla ventitreesima piazzola Nicola Carraro (Honda Snipers).
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara di Moto3 valida per il GP del Brasile. Sorpasso dopo sorpasso, giro dopo giro, stoccata dopo stoccata, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle ore 16:00 italiane. BUON DIVERTIMENTO!