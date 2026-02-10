Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 10 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 10 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
La Olimpiadi di Milano Cortina tengono sempre banco e monopolizzeranno l’attenzione degli appassionati nella quarta giornata di gare. Un programma ricchissimo in cui si farà fatica a seguire tutto con precisione, ma grazie alla guida offerta dal nostro sito ne risulterete sicuramente agevolati.
Andando oltre, fari puntati sul tennis internazionale coi tornei di scena questa settimana. Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini i più attesi quest’oggi, con l’augurio di trovarli in condizioni di forma adeguate, viste le varie problematiche che hanno avuto in questo inizio di 2026. In primo piano anche la Champions League di volley maschile con l’impegno di Civitanova.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 10 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 10 febbraio
09:15 Sport invernali, Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai 2 dalle ore 09.15 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 10.30 alle ore 14.10 e dalle ore 16.40 fino al termine delle gare; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
11:00 Tennis, ATP Rotterdam 2026: primo turno – Diretta tv fino alle 17:30 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
11:00 Tennis, WTA Doha 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) fino alle 17:30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.
(Paolini vs Sakkari 1° match e inizio alle 11:30 italiane; Cocciaretto vs Gauff 1° match e inizio alle 13:00 italiane)
12:30 Tennis, WTA Doha 2026: primo turno doppio – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.
(Errani/Paolini vs Eikeri/Jiang 1° match e inizio alle 12:30)
13:00 Tennis, ATP Rotterdam 2026: primo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Bolelli/Vavassori vs Royer/Bublik 1° match e inizio programma alle 13:00)
17:00 Tennis, ATP Buenos Aires 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Passaro vs Buse 3° match non prima dalle 21:00 italiane; Berrettini vs Coria 3° match non prima delle 22:30 italiane)
18:00 Calcio, Serie C 2026: Trapani vs Benevento – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW.
18:00 Calcio, Serie C 2026: Cavese vs Monopoli – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo, NOW.
18:00 Calcio, Serie C 2026: Sorrento vs Giugliano – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo, NOW.
18:00 Calcio, Serie C 2026: Team Altamura vs Latina – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo, NOW.
18:00 Volley, Challenge Cup 2026: Norwid Czestochowa vs Milano – Diretta streaming su EuroVolley Tv.
18:00 Volley, Champions League 2026: Montpellier HSC VB vs Lube Civitanova – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, EuroVolley Tv e su DAZN.
18:30 Basket, EuroCup 2026: Panionis vs Besiktas – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
18:30 Basket, Champions League 2026: AS Karditsas vs AEK Athens – Diretta streaming su DAZN.
18:30 Basket, Champions League 2026. Nymburk vs Tenerife – Diretta streaming su DAZN.
19:00 Volley femminile, Serie A1: Il Bisonte Firenze vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su VBTV.
19:00 Tennis, ATP Dallas 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Cobolli vs Pinnington Jones 3° match e inizio alle 19:00 italiane)
19:00 Basket, EuroCup 2026: Slask Wroclaw vs Cedevita Olimpija – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19:30 Basket, Champions League 2026: Hapoel Holon vs Rytas – Diretta streaming su DAZN.
20:00 Basket, Champions League 2026: Alba Berlin vs Tofas – Diretta streaming su DAZN.
20:00 Basket, Champions League 2026: Chalon/Saone vs Joventus – Diretta streaming su DAZN.
20:00 Basket, EuroCup 2026: Trento vs Ulm – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20:00 Calcio, Serie B 2026: Virtus Entella vs Cesena – Diretta streaming su DAZN, LAB Channel.
20:00 Calcio, Serie B 2026: Padova vs Carrarese – Diretta streaming su DAZN, LAB Channel.
20:00 Calcio, Serie B 2026: Pescara vs Catanzaro – Diretta streaming su DAZN, LAB Channel.
20:00 Calcio, Serie B 2026: Reggiana vs Mantova – Diretta streaming su DAZN, LAB Channel.
20:00 Calcio, Serie B 2026: Venezia vs Modena – Diretta streaming su DAZN, LAB Channel.
20:30 Calcio, Premier League 2026: Chelsea vs Leeds – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Serie C 2026: Catania vs Audace Cerignola – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Serie C 2026: Salernitana vs Casarano – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Serie C 2026: Atalanta U23 vs Potenza – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Serie C 2026: Casertana vs Crotone – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Serie C 2026: Cosenza vs Siracusa – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Serie C 2026: Foggia vs Picerno – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Premier League 2026: Tottenham vs Newcastle – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.
20:30 Calcio, Premier League 2026: Everton vs Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Calcio, Coppa Italia 2026: Napoli vs Como – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity.
21:15 Calcio, Premier League 2026: West Ham vs Manchester Unites – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.
LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOB DELLE OLIMPIADI CON GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI GLI SPORT
LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL DOPPIO FEMMINILE DI SLITTINO DALLE 8.00
LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL DOPPIO MASCHILE DI SLITTINO DALLE 9.08
LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT TC DI SCI DI FONDO ALLE 9.15 E ALLE 11.45
LA DIRETTA LIVE DELLO SHORT TRACK DALLE 10.30
LA DIRETTA LIVE DELLA COMBINATA FEMMINILE A SQUADRE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 14.00
LA DIRETTA LIVE DELL’INDIVIDUALE MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.30
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING DALLE 14.05
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI HOCKEY SU GHIACCIO FEMMINILE DALLE 16.40
LA DIRETTA LIVE DELLE ULTIME DUE MANCHE DEL SINGOLO FEMMINILE DI SLITTINO ALLE 17.00 E 18.34
LA DIRETTA LIVE DEL CORTO MASCHILE DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.30