LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la discesa, attesa per Pirovano e Goggia

I PETTORALI DI PARTENZA

10.31 Si parte!

10.29 Pronta al cancelletto di partenza Romane Miradoli che insieme a Marie Lamure dà vita alla coppia di Fra-2.

10.27 Ricordiamo che il quarto team italiano vedrà in discesa Nadia Delago, che ha preso il posto di Federica Brignone. La vincitrice dell’ultima sfera di cristallo ha deciso di rifiatare in quest’evento per poi essere al via del Super G e del gigante.

10.24 Questa la start list della discesa libera della combinata a squadre:

1. Romane Miradoli / Marie Lamure (FRA)

2. Nina Ortlieb / Katharina Gallhuber (AUT)

3. Ariane Raedler / Katharina Huber (AUT)

4. Janine Schmitt / Melanie Meillard (SUI)

5. Delia Durrer / Eliane Christen (SUI)

6. Laura Pirovano / Martina Peterlini (ITA)

7. Ilka Stuhec / Ana Bucik Jogan (SLO)

8. Jacqueline Wiles / Paula Moltzan (USA)

9. Sofia Goggia / Lara Della Mea (ITA)

10. Nicol Delago / Anna Trocker (ITA)

11. Cornelia Huetter / Katharina Truppe (AUT)

12. Kajsa Vickhoff Lie / Bianca Bakke Westhoff (NOR)

13. Kira Weidle-Winkelmann / Emma Aicher (GER)

14. Breezy Johnson / Mikaela Shiffrin (USA)

15. Mirjam Puchner / Lisa Hoerhager (AUT)

16. Jasmine Flury / Wendy Holdener (SUI)

17. Corinne Suter / Camille Rast (SUI)

18. Isabella Wright / Nina O’Brien (USA)

19. Nadia Delago / Giada D’Antonio (ITA)

20. Laura Gauché / Marion Chevrier (FRA)

21. Valerie Grenier / Laurence St-Germain (CAN)

22. Camille Cerutti / Caitlin McFarlane (FRA)

23. Keely Cashman / A.J. Hurt (USA)

24. Barbora Nováková / Martina Dubovská (CZE)

25. Elisa Maria Negri / Alena Labastová (CZE)

26. Cassidy Gray / Ali Nullmeyer (CAN)

27. Nicole Begue / Francesca Baruzzi Farriol (ARG)

28. Katarina Srobová / Petra Vlhová (SVK)

10.21 Nonostante la medaglia d’argento vinta meno di 48 ore fa Emma Aicher non sarà al via della discesa della combinata a squadre. Il team tedesco ha infatti deciso di schierare Aicher in coppia con Kira Weidle-Winkelmann, mettendo la talentuosa teutonica al via dello slalom.

10.18 Questa la classifica della discesa di domenica:

1. Breezy Johnson (USA) 1:36.10 +0.00

2. Emma Aicher (GER) 1:36.14 +0.04

3. Sofia Goggia (ITA) 1:36.69 +0.59

4. Jacqueline Wiles (USA) 1:36.96 +0.86

5. Cornelia Huetter (AUT) 1:36.96 +0.86

6. Laura Pirovano (ITA) 1:37.04 +0.94

7. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:37.08 +0.98

8. Ariane Raedler (AUT) 1:37.20 +1.10

9. Kira Weidle-Winkelmann (GER) 1:37.26 +1.16

10. Federica Brignone (ITA) 1:37.29 +1.19

11. Mirjam Puchner (AUT) 1:37.65 +1.55

12. Nicol Delago (ITA) 1:37.65 +1.55

13. Laura Gauché (FRA) 1:37.98 +1.88

14. Corinne Suter (SUI) 1:38.01 +1.91

15. Ilka Stuhec (SLO) 1:38.08 +1.98

16. Romane Miradoli (FRA) 1:38.10 +2.00

17. Janine Schmitt (SUI) 1:38.28 +2.18

18. Jasmine Flury (SUI) 1:38.51 +2.41

19. Malorie Blanc (SUI) 1:38.77 +2.67

20. Elvedina Muzaferija (BIH) 1:38.81 +2.71

21. Isabella Wright (USA) 1:38.85 +2.75

22. Julia Pleshková (AIN) 1:39.69 +3.59

23. Camille Cerutti (FRA) 1:40.41 +4.31

24. Jordina Caminal Santuré (AND) 1:41.34 +5.24

25. Barbora Nováková (CZE) 1:41.89 +5.79

26. Cassidy Gray (CAN) 1:41.99 +5.89

27. Matilde Schwencke (CHI) 1:43.31 +7.21

28. Rosa Pohjolainen (FIN) 1:44.08 +7.98

29. Alena Labastová (CZE) 1:44.55 +8.45

30. Nicole Begue (ARG) 1:44.73 +8.63

10.15 Le altre tre coppie azzurre sono: Laura Pirovano-Martina Peterlini, Nicol Delago-Anna Trocker e Nadia Delago-Giada D’Antonio.

10.03 Tra poco meno di mezz’ora inizierà la discesa libera, prima manche di questa combinata femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Ricordiamo che la classifica di quest’evento determinerà l’ordine di partenza della manche di slalom, prevista per le 14.00.

10.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della combinata femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici di Milano

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della combinata femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo la splendida discesa libera di domenica l’Olympia delle Tofane riaccende i riflettori per assegnare il secondo titolo di questa rassegna a cinque cerchi.

Quell’odierno sarà il battesimo olimpico per quest’evento che l’anno scorso ha esordito ai Mondiali. Il format è il medesimo della competizione iridata di 12 mesi fa: si gareggerà a coppie con ogni discesista accoppiata ad una slalomista della propria nazione. Si partirà prima con la prima manche di discesa libera, mentre la seconda sarà di slalom.

I favori del pronostico saranno tutti per USA-1. La prima coppia americana è composta da Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin. Le due statunitensi sono le campionesse del mondo in carica e domani proveranno a vincere anche l’oro olimpico. Johnson, vincitrice della gara di domenica, proverà a consegnare il testimone alla connazionale in prima posizione. In ogni caso la fuoriclasse a stelle e strisce potrebbe fare la differenza tra i pali, andando all’attacco e spaccando la gara.

Le speranza dell’Italia sono riposte principalmente sulla prima coppia, composta da Sofia Goggia e Lara Della Mea. La medaglia di bronzo di domenica proverà a ripetersi e a chiudere la discesa sull’Olympia delle Tofane nelle primissime posizioni con la slalomista italiana che ha dimostrato in stagione di poter competere con le migliori. Le altre tre coppie azzurre sono: Laura Pirovano-Martina Peterlini, Nicol Delago-Anna Trocker e Nadia Delago-Giada D’Antonio.

La discesa libera è in programma per le 10.30, mentre lo slalom inizierà alle 14.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della combinata femminile con aggiornamento minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!