LIVE Italia-Germania, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre per il secondo posto nel girone

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania, quarto ed ultimo impegno delle azzurre nel gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio femminile. Le azzurre dell’head coach Bouchard e le tedesche si giocheranno il secondo posto nel girone alla Milano Rho Ice Arena.

Mattivi e compagne stanno realizzando un autentica impresa! La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio è forse la favola più bella finora di queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta nelle prime tre partite l’Italia ha ottenuto per la prima volta nella storia il pass per i quarti di finale! Si tratta di un traguardo sensazionale per il movimento hockeistico tricolore al femminile, che nell’unica precedente apparizione a cinque cerchi (a Torino 2006) non era stato all’altezza della situazione subendo diverse goleade e perdendo tutti i match disputati.

Le azzurre potranno certificare la definitiva crescita del movimento battendo oggi pomeriggio la compagine tedesca! Dopo aver c’entrato lo straordnario e difficilmente pronosticabile obiettivo quarti di finale, l’Italia può adesso giocare più spensierata mirando a migliorare partita dopo partita. Ad oggi il podio è ampiamente fuori portata, ma l’Italia (n.17 del ranking IIHF) ha già vinto il suo torneo battendo la n.14 e soprattutto la n.7 del ranking internazionale.

La Germania arriva alla partita contro l’Italia dopo aver battuto Francia 2-1 ai supplementari. Le tedesche sono attualmente none nella ranking IIHF; battere pure loro, seppur poco influente a livello di classifica, sarebbe l’ennesimo scalpo di livello che le azzurre si porterebbero a casa da queste Olimpiadi. Le tedesche però scenderanno sul ghiaccio molto motivate per mettere definitivamente al sicuro il loro passaggio del turno. La Germania infatti è attualmente un punto dietro all’Italia, ma “solo” due punti avanti alle giapponesi. In caso di una clamorosa vittoria delle nipponiche nei tempi regolamentari sulla forte Svezia, le teutoniche sarebbero eliminate dal torneo.

Italia-Germania, match valido per il gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio femminile, inizierà alle 16.40. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!