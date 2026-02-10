Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari martedì 10 febbraio, streaming, calendario italiani in gara

Oggi martedì 10 febbraio va in scena la settima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio nove titoli e l’Italia spera di tornare a festeggiare delle medaglie dopo un lunedì a digiuno che aveva fatto seguito a un weekend ricco di soddisfazione.

Lo sci alpino sarà protagonista con la combinata a squadre femminile: si gareggerà a coppie con un’atleta che si cimenterà in discesa libera (ore 10.30) e l’altra che disputerà lo slalom (ore 14.00), si sommeranno i due tempi e si delineerà la classifica generale che definirà il podio sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. L’Italia si giocherà la carta più importante con il binomio composto da Sofia Goggia e Lara Della Mea, da annotare il debutto della giovanissime Giada D’Antonio e Anna Trocker.

Lo sci di fondo tornerà in scena dopo una giornata di riposo e sulle nevi di Tesero proporrà le due sprint in tecnica classica: Federico Pellegrino vuole chiudere in bellezza la propria carriera nel format di gara a lui più congeniale, anche se non potrà sfruttare la più gradita tecnica libera. Tommaso Giacomel sarà invece uno degli uomini più attesi dell’individuale di biathlon (20 km sugli sci di fondo e quattro passaggi al poligono, ogni errore al tiro costa un minuto di penalità nella cornice di Anterselva).

Inizia il programma dello short track: l’Italia può sognare in grande nella staffetta mista, ma attenzione anche alle batterie di 500 femminili e 1000 metri maschili dove vedremo all’opera Arianna Fontana e Pietro Sighel. Amos Mosaner e Stefania Constantini affronteranno la Gran Bretagna nella finale che metterà in palio la medaglia di bronzo nel curling doppio misto, mentre la Svezia e gli USA si contenderanno il titolo sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

Attenzione a Verena Hofer, che è in piena bagarre per il bronzo nello slittino sul budello della Perla Delle Dolomiti. Da non dimenticare la Nazionale di hockey ghiaccio femminile, che affronterà la Germania nell’ultima partita della fase a gironi a Milano per proiettarsi poi verso uno storico quarto di finale. Completano il quadro delle finali, lo slopestyle maschile di sci freestyle a Livigno e la gara a squadre miste di salto con gli sci in quel di Predazzo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (martedì 10 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI

Martedì 10 febbraio

08.00 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 5-6

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 2

09.10 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 5-6

09.15 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, qualificazione – Diretta tv su Rai2

09.55 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, qualificazione – Diretta tv su Rai2

10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, discesa libera – Diretta tv su Rai2

10.30 SHORT TRACK – 500 metri femminile, batterie – Diretta tv su RaiSportHD

11.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 2

11.08 SHORT TRACK – 1000 metri maschile, batterie – Diretta tv su RaiSportHD

11.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazioni 1

11.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, quarti di finale – Diretta tv su Rai2

11.53 SHORT TRACK – Staffetta mista, quarti di finale – Diretta tv su RaiSportHD

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Svezia

12.15 SCI DI FONDO – Sprint maschile, quarti di finale – Diretta tv su Rai2

12.23 SHORT TRACK – Staffetta mista, semifinali – Diretta tv su RaiSportHD

12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (prima manche)

12.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, semifinali – Diretta tv su Rai2

12.48 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale B – Diretta tv su RaiSportHD

12.56 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale A – Diretta tv su RaiSportHD

12.57 SCI DI FONDO – Sprint maschile, semifinali

12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)

13.13 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, finale – Diretta tv su RaiSportHD

13.25 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, finale – Diretta tv su RaiSportHD

13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (terza manche)

13.30 BIATHLON – Individuale maschile – Diretta tv su Rai2 (possibili sovrapposizioni con lo sci alpino dalle 14.00)

13.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 2

14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, slalom – Diretta tv su Rai2 dalle 14.15

14.05 CURLING – Doppio misto, finale per il bronzo Italia-Gran Bretagna – Diretta tv su Rai2 dalle 15.00

14.15 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 1

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Germania – Diretta tv su RaiSportHD

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, terza manche – Diretta tv su Rai2

18.05 CURLING – Doppio misto: finale per l’oro

18.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program maschile – Diretta tv su Rai2 dalle 20.00 alle 20.30 e dalle 21.00 in poi

18.34 SLITTINO – Singolo femminile, quarta manche – Diretta tv su RaiSportHD dalle 18.40

18.45 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, primo turno

20.00 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, finale

20.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-USA

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Svizzera

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Martedì 10 febbraio

08.00 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 5-6: Andrea Voetter/Marion Oberhofer

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 2: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

09.08 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 5-6: Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler/Fabian Malleier)

09.15 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, qualificazione: Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno, Martina Di Centa

09.55 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, qualificazione: Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Federico Pellegrino

10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, discesa libera: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago

10.30 SHORT TRACK – 500 metri femminile, batterie: Arianna Fontana, Chiara Betti, Arianna Sighel

11.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 3-4: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

11.10 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, batterie: Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser

11.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, quarti di finale: eventuali Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno, Martina Di Centa

11.59 SHORT TRACK – Staffetta mista, quarti di finale: Italia

12.15 SCI DI FONDO – Sprint maschile, quarti di finale: eventuali Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Federico Pellegrino

12.34 SHORT TRACK – Staffetta mista, semifinali: eventuale Italia

12.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, semifinali: eventuali Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno, Martina Di Centa

12.57 SCI DI FONDO – Sprint maschile, semifinali: eventuali Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Federico Pellegrino

13.03 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale B: eventuale Italia

13.10 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale A: eventuale Italia

13.13 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, finale: eventuali Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno, Martina Di Centa

13.25 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, finale: eventuali Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Federico Pellegrino

13.30 BIATHLON – 20 km individuale maschile: Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin

13.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 3-4: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, slalom: Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker, Giada D’Antonio

14.05 CURLING – Doppio misto, finale per il bronzo: Italia (Amos Mosaner/Stefania Constantini)-Gran Bretagna

14.15 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 1: Manuela Passaretta

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Germania

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, terza manche: Sandra Robatscher, Verena Hofer

17.30 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, trial round: Italia (Annika Sieff, Alex Insam, Martina Zanitzer, Giovanni Bresadola)

18.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Individuale maschile, short program: Matteo Rizzo, Daniel Grassl

18.34 SLITTINO – Singolo femminile, quarta manche: Sandra Robatscher, Verena Hofer

18.45 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, primo turno: Italia (Annika Sieff, Alex Insam, Martina Zanitzer, Giovanni Bresadola)

20.00 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, finale: Italia (Annika Sieff, Alex Insam, Martina Zanitzer, Giovanni Bresadola)

