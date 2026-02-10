LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: si parte con la penultima prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

07.40 Buongiorno e benvenuti a Cortina d’Ampezzo! Tra 20 minuti esatti prenderà il via la quinta e penultima prova del doppio maschile!

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due ultime prove per quanto riguarda la gara di slittino doppio maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Entriamo sempre più nel vivo di questa gara che potrebbe davvero regalare un risultato importante per i nostri colori. I due equipaggi che possiamo schierare sono pronti per puntare in alto, contro avversari, va detto, molto forti.

Quale sarà il programma della giornata? La quinta prova inizierà alle ore 09.08, invece che alle ore 08.53 come era previsto, mentre la sesta ed ultima prova prenderà il via subito dopo la conclusione della quinta. Dopodiché si penserà solamente alla gara che andrà ad assegnare le medaglie che scatterà mercoledì 11 febbraio con la prima manche alle ore 17.51, mentre la seconda sarà alle ore 19.44.

Come sono andate le prove disputate ieri? Il miglior tempo della terza prova porta la firma di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner in 52.634 con un margine di vantaggio di 20 millesimi sugli statunitensi Zachary Di Gregorio e Sean Hollander che hanno fermato i cronometri sul 52.654, mentre al terzo posto troviamo Ivan Nagler e Fabian Malleier in 52.669 a 35. Nella quarta prova i lettoni Martins Bots e Roberts Plume hanno messo a segno un crono di 52.665 con appena 15 millesimi sui nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che chiudono in 52.680. Terza posizione per gli statunitensi Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa a 99 millesimi con il tempo di 52.764.

Le due ultime prove della gara di slittino doppio maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina scatteranno alle ore 09.08. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dello slittino sotto i Cinque Cerchi. Buon divertimento!