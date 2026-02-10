LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: Mocellini e Pellegrino mine vaganti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile e femminile valida per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Archiviato l’avvio dei Giochi con gli skiathlon, che hanno già incoronato Frida Karlsson e Johannes Klaebo, il programma dello sci di fondo olimpico entra nel vivo con una delle discipline più spettacolari: la sprint in tecnica classica. Martedì 10 febbraio, in Val di Fiemme, il format più esplosivo del fondo monopolizzerà l’attenzione.

Si partirà al mattino con le qualificazioni femminili, in programma dalle 9.15, che delineeranno il quadro delle 30 atlete ammesse alle fasi a eliminazione diretta. Aprirà la lista l’estone Mariel Pulles, seguita dall’azzurra Iris De Martin Pinter, classe 2004, alla prima esperienza olimpica ma reduce da settimane molto convincenti che ne fanno una possibile outsider. Tra i nomi più attesi figurano anche la svizzera Nadine Faehndrich e la finlandese Jasmi Joensuu, entrambe con le carte in regola per inserirsi nella lotta per le medaglie. Attenzione alla specialista svedese Linn Svahn, alla norvegese Milla Andreassen, alla trentina Nicole Monsorno, alla tedesca Laura Gimmler e a Kristine Skistad, indicata come una delle principali antagoniste della campionessa olimpica Jonna Sundling. Per i colori azzurri sarà al via anche Caterina Ganz, che correrà davanti al pubblico di casa, essendo originaria di Cavalese.

Tra le altre protagoniste spiccano Maja Dahlqvist, Federica Cassol – anche lei all’esordio a cinque cerchi – e la stessa Sundling, chiamata a difendere il titolo conquistato a Pechino 2022. Occhi puntati inoltre su Johanna Matintalo, Johanna Hagstroem e sulla statunitense Jessie Diggins, sempre pericolosa anche sul corto e nella tecnica classica. Terminate le qualificazioni femminili, spazio agli uomini. Il primo a scendere in pista sarà il britannico James Clugnet, seguito da una batteria di nomi di altissimo profilo: il norvegese Harald Amundsen, il francese Richard Jouve, lo svizzero Janik Riebli, lo statunitense Ben Ogden e il giovanissimo talento svedese Alvar Myhlback.

Il primo italiano in gara sarà Simone Mocellini, trentino classe 1998, che sul tracciato di Lago di Tesero ha già dimostrato di saper essere competitivo. La conformazione del percorso e la tecnica classica potrebbero offrirgli un’occasione importante. A seguire, nomi pesanti come Oskar Vike, Gus Schumacher, Jules Chappaz e Anton Grahn, questi ultimi protagonisti sul podio della recente tappa del Tour de Ski. Con il pettorale 24 scatterà Johannes Klaebo, già oro nello skiathlon e deciso a proseguire la sua striscia vincente nella sprint olimpica, dopo i successi di PyeongChang e Pechino. Subito dopo toccherà a Erik Valnes, rientrato in extremis, a Edvin Anger e a Lucas Chanavat.

Grande attesa, naturalmente, per Federico Pellegrino, che partirà con il numero 30. Il capitano azzurro va a caccia di una storica terza medaglia olimpica consecutiva nella sprint, dopo gli argenti del 2018 e del 2022. In Val di Fiemme non è mai riuscito a salire sul podio in questa specialità, ma la sua esperienza e la gestione delle fasi finali restano armi preziose. Alla vigilia, Pellegrino ha spiegato di voler voltare pagina rispetto allo skiathlon e di sentirsi pronto a sfruttare una neve che potrebbe diventare sempre più selettiva con il passare dei turni. Completano la squadra azzurra Elia Barp e il fiemmese Simone Daprà, anche lui all’esordio olimpico.

