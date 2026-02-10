LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurri per stupire nella staffetta mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata olimpica di short track. Inizia lo spettacolo della pista corta della Milano Ice Skating Arena con gli azzurri che cercheranno di far sobbalzare dai seggiolini le migliaia di appassionati che assieperanno gli spalti. Si assegneranno subito le medaglie della staffetta mista, mentre partiranno le batterie dei 500 metri femminili e dei 1000 metri maschili. Appuntamento alle 10.30 con le prime heat.

Italia che schiera nei 500 metri donne Chiara Betti, Arianna Sighel ed Arianna Fontana, inserite rispettivamente nella heat 1, nella 3 e nella 4. Le prime due di ogni batteria approderanno ai quarti di finale, con i migliori 4 tempi di ripescaggio che potranno avanzare al turno successivo. Favorite d’obbligo l’olandese Xandra Velzeboer e le canadesi Courtney Sarault e Kim Boutin, con le americane Kristern Santos-Griswold e Corinne Stoddard principali antagoniste la leggendaria Fontana capace di inserirsi nella lotta al podio. *

Nei 1000 metri maschili azzurri in pista con Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini. Per Sighel grandissima occasione dinanzi al pubblico di casa. L’italiano è tra i favoriti, e prenderà parte alla heat numero 1. Anche in questo caso atleti canadesi da battere con Williams Dandjinou e Steven Dubois favoriti, e l’olandese Jens van’t Wout pronto ad approfittare di eventuali passi falsi. In chiusura di mattinata sarà poi tempo di staffetta mista. Italia tra le favorite con Arianna Fontana, Elisa Confortola, Pietro Sighel e Tommaso Nadalini inseriti nel quarto di finale con Paesi Bassi, Polonia ed Ungheria.

La prima giornata olimpiaca di short track inizierà alle 10.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!