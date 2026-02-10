LIVE Italia-Gran Bretagna, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: Mosaner/Constantini sul ghiaccio per il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della finale per il bronzo Italia-Gran Bretagna nel doppio misto di curling

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale per il bronzo tra Italia e Gran Bretagna del torneo di doppio misto di curling, valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la sfida per il gradino più basso del podio andrà in scena alle ore 14.05.

In semifinale gli azzurri hanno ceduto agli Stati Uniti, mentre gli scozzesi sono stati battuti dalla Svezia: la Gran Bretagna aveva chiuso al primo posto il round robin, quindi quest’oggi avrà il vantaggio di poter giocare con l’ultima stone a disposizione nel primo end.

L’Italia di Stefania Constantini ed Amos Mosaner sfiderà la Gran Bretagna di Jennifer Dodds e Bruce Mouat per il bronzo, mentre alle ore 18.05 gli Stati Uniti affronteranno la Svezia, nella sfida che metterà in palio la medaglia d’oro ed il titolo olimpico.

La finale per il bronzo tra Italia e Gran Bretagna del torneo di doppio misto di curling, valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, inizierà alle ore 14.05: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 13.45 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!