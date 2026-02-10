LIVE Pattinaggio artistico, Corto maschile Olimpiadi in DIRETTA: tornano Matteo Rizzo e Daniel Grassl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto della gara maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Liberi da aspettative, alleggeriti da qualunque zavorra emotiva. Dopo la storica medaglia di bronzo nel Team Event, il singolo maschile azzurro può finalmente affrontare la prova individuale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con uno spirito nuovo, quasi liberatorio. Lo short program in programma oggi non chiede risposte, non pretende riscatti: chiede soltanto pattinaggio, puro e semplice.

In questo scenario, Matteo Rizzo e Daniel Grassl possono permettersi il lusso di pattinare senza paura, senza fantasmi da scacciare e senza conti da saldare con il passato. L’obiettivo reale non è l’impresa a effetto, ma esprimere il proprio potenziale, lasciando che il punteggio sia una conseguenza e non un’ossessione. È chiaro che portare due italiani nella top 10 avrebbe un peso enorme per il movimento maschile nazionale, un segnale di solidità e continuità ad altissimo livello. Ma per rendere concreto questo traguardo servirà fin da subito un corto pulito, ordinato, privo di sbavature che in un contesto così competitivo rischiano di costare carissimo.

Sul piano tecnico le strategie sono definite. Grassl, il più “armato” sul fronte dei salti, presenterà un programma ad alto coefficiente: quadruplo lutz in combinazione con triplo toeloop, quadruplo loop e triplo axel. Rizzo, dal canto suo, punterà sulla qualità globale e sulla stabilità: quadruplo toeloop come salto singolo, triplo lutz/triplo toeloop in combinazione e l’immancabile triplo axel, il tutto valorizzato da una costruzione coreografica più raffinata.

In cima alla gerarchia resta Ilia Malinin, ma con qualche crepa in più rispetto alle previsioni della vigilia. Nel Team Event lo statunitense è apparso teso, falloso, meno dominante del solito, tanto da cedere lo short al giapponese Yuma Kagiyama, già argento olimpico a Pechino 2022 e interprete di un pattinaggio completo, elegante e tecnicamente solidissimo. Nel libero Malinin ha poi ristabilito le distanze, contenendo il ritorno di Shun Sato, autore di una prova di altissimo livello e forse penalizzato oltre misura da alcune valutazioni discutibili.

Resta il fatto che anche un Malinin non perfetto è perfettamente in grado di superare i 100 punti nello short, ma la pressione di essere considerato da tutti il campione annunciato potrebbe trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Alle sue spalle scalpitano Adam Siao Him Fa, che ha sacrificato gli Europei per arrivare fresco ai Giochi, il neutrale Petr Gumennik, vero rebus in chiave giudiziaria, e il terzo giapponese Kao Miura. Più staccati, ma pericolosi sul piano dei salti, Mikhail Shaidorov e Nika Egadze, pattinatori capaci di accendere il punteggio tecnico ma ancora incompleti sotto il profilo artistico