LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Hofer e Robatscher in corsa per il podio. Ultima manche alle 18.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17:46 Con la discesa della rumena Buzatoiu si chiude la terza run. Appuntamento alle 18.25. A tra poco!

17:42 Ribadiamo la top ten ad una manche dal termine:

17:38 La svedese Kohala, sorella dello slittinista che ha partecipato alla gara maschile, è l’ultima qualificata alla quarta manche.

17:35 Si susseguono gli errori man mano che il livello delle atlete cala. Ci avviciniamo alla chiusura della terza manche.

17:33 Sbaglia anche l’ucraina Tunytska, che non riesce a sopravanzare la canadese Ellis.

17:30 Lunghissime le traiettorie disegnate dalla canadese Ellis, che fortunatamente evita guai e dovrà sudare per entrare tra le prime 20.

17:27 L’austriaca Schwarz recupera una posizione in sfavore dell’americana Britcher risalendo al 12° posto.

17:24 Possiamo ufficializzare la top ten al termine della terza manche:

1-Taubitz (GER) 2:37.918

2-Bota (LAT) 2:38.622

3-Farquahrson (USA) 2:38.673

4-Hofer (ITA) 2:38.720

5-Fischnaller (USA) 2:38.748

6-Robatscher (ITA) 2:38.827

7-Schulte (AUT) 2:38.936

8-Berreiter (GER) 2:39.064

9-Maag (SUI) 2:39.368

10-Fraebel (GER) 2:39.393

17:21 Soltanto nono tempo di manche per l’elvetica, che risale tuttavia al nono posto scavalcando una sconsolata Fraebel.

17:18 Sottotono l’argento di Pechino, che recupera soltanto la posizione ai danni della connazionale Fraebel ed è ottava, ma lontanissima dalla zona podio. Ora la svizzera Maag, ma siamo già distanti dai sogni di gloria.

17:16 Gran manche di Fischnaller, che timbra il secondo tempo di parziale in 52.876 e si inserisce al quinto posto tra Hofer e Robatscher con il crono di 2:38.748. Ancora Germania con Berreiter.

17:14 La leader di Coppa del Mondo continua a litigare con il budello di Cortina e non riesce a rosicchiare centesimi alle due azzurre. E’ sesta Schulte a poco più di un secondo da Taubitz. E’ il turno dell’americana Fischnaller, moglie del nostro Dominik.

17:12 Ed è quinta Robatscher, che si porta alle spalle della connazionale Hofer dopo la manche da 53.026. Si prosegue con l’austriaca Schulte.

17:10 Arriva purtroppo il sorpasso della statunitense, che piazza un parziale di 52.877 approfittando di ottime punte di velocità. 2:38.673 il suo crono complessivo, con Hofer a mezzo decimo (2:38.720). Si prosegue con Sandra Robatscher, che parte con soli 3 millesimi di ritardo sull’americana.

17:08 Va bene così. 52.977 il tempo di manche siglato da Hofer, che cede altri 38 millesimi a Bota ma sale al terzo posto con un gran margine su Fraebel. Tocca all’americana Farquharson, che aveva appena 52 millesimi di ritardo dall’azzurra..

17:05 Anche Bota si peggiora chiudendo la run in 52.939 ed un tempo totale di 2:38.622. Vediamo ora la risposta i Verena Hofer.

17:03 Erroraccio di Fraebel, che sbaglia il posizionamento sulla slitti e va poi in confusione. Si riapre tutto anche per la seconda posizione! 54.144 il crono della tedesca, che sprofonderà in classifica. Si prosegue con la lettone Bota.

17:02 52.730 e manche più lenta delle tre per Taubitz, che chiude con un complessivo 2:37.198. Tocca ora alla connazionale Fraebel.

17:00 E’ in partenza la leader della classifica Julia Taubitz. Occhi puntati sulla tedesca.

TERZA MANCHE

16:57 Ci siamo. Manca pochissimo all’inizio della terza manche del singolo femminile. Allacciate le cinture e forza azzurre!

16:53 Per il terzo gradino del podio la battaglia si preannuncia accesa ed aperta ad almeno tre protagoniste. Tra di esse l’azzurra Verena Hofer, attaccata al terzo posto occupato al momento dalla lettone Elina Bota. Devono crederci anche l’americana Ashley Farquaharson e la nostra Sandra Robatscher.

16:48 Si ripartirà seguendo l’ordine di classifica maturato dopo metà gara. Ragion per cui la prima slittinista attesa sul tracciato sarà la tedesca Julia Taubitz, seguita dalla connazionale Merle Malou Fraebel. Verosimilmente sarà lotta tedesca per la medaglia d’oro.

16:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta delle manche decisive del singolo femminile di slittino. Poco meno di 20 minuti al via della terza run.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche del singolo femminile olimpico di slittino. A Cortina si assegnano le medaglie con le azzurre che cercheranno di agguantare la terza posizione del podio ed oro e argento che sembrano ormai destinati a finire al collo delle slittiniste tedesche. Appuntamento alle 17.00 con la terza manche, mentre la ultima e decisiva run inizierà poco dopo le 18.30.

A margine delle manche svolte lunedì le tedesche Julia Taubitz e Merle Malou Fraebel sembrano obiettivamente avere una marcia in più. Sfida per la medaglia d’oro tra le due connazionali, separate da poco più di mezzo decimo. Per il bronzo invece la situazione è apertissima con la lettone Elina Bota avvantaggiata dopo una splendida seconda manche. Proverà a dare il massimo Verena Hofer, staccata di appena 60 millesimi dalla lettone a metà gara. L’azzurra ha commesso qualche errorino nella seconda run cedendo la terza posizione provvisoria.

Scatterà dalla quinta posizione l’americana Ashley Farquaharson, che tallona la nostra Hofer a pochi decimi di distanza. Attaccata al podio anche l’altra azzurra Sandra Robatscher, che è alla finestra in attesa di approfittare di eventuali errori delle avversarie. Da non sottovalutare infine anche l’austriaca Lisa Schulte e la statunitense Emily Fischnaller, moglie dell’italiano Dominik che domenica ha conquistato con merito la medaglia di bronzo nel singolo maschile. Dopo la terza manche saranno promosse in 20 alla run conclusiva.

La terza manche del singolo femminile di slittino inizierà alle 17.00, mentre l’ultima e decisiva run partirà poco dopo le 18.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta discesa per discesa dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!