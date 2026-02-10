Quando il pattinaggio artistico oggi in tv alle Olimpiadi: orario martedì 10 febbraio, programma, streaming

Proseguono senza sosta le competizioni all’Unipol Forum di Assago, iconico impianto sportivo teatro in questi giorni delle prove di pattinaggio artistico valide per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo la rhythm dance di ieri, nella giornata odierna assisteremo ad un altro avvincente segmento: lo short program individuale maschile.

LA DIRETTA LIVE DEL CORTO MASCHILE DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.30

Per l’occasione saranno della partita Daniel Grassl e Matteo Rizzo, entrambi reduci dalla straordinaria medaglia di bronzo conquistata nel Team Event. Due obbiettivi speculari per gli azzurri, adesso chiamati semplicemente a fare il loro e performare al meglio per ottenere un piazzamento più vicino possibile al vertice.

Si preannuncia poi una sfida a dir poco entusiasmante la sfida per il metallo più pregiato: il favoritissimo statunitense Ilia Malinin infatti non è apparso al 100% nella prova a squadre, al contrario dei giapponesi Yuma Kagiyama e Shun Sato, tirati a lucido ed in grado potenzialmente di impensierirlo in caso di errori. Attenzione tra gli altri anche al francese Adam Siao Him Fa, il quale ha saltato i Campionati Europei proprio per prepararsi al meglio alla rassegna a cinque cerchi, oltre che al russo (che sarà in gara come neutrale) Petr Gumennik, il quale dovrà trovare la tara con le giurie internazionali dopo un quadriennio intero di gare interne.

Lo short program individuale maschile sarà visibile in diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport. Prevista inoltre una diretta su Eurosport 1 (dalle 19:30 alle 20:00 e dalle 21:00 fino al termine), visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento. In streaming ed in chiaro su RAI Play, mentre la diretta integrale è affidata a Discovery plus e HBO Max. OA Sport fornirà come sempre la DIRETTA LIVE della gara, per non perdersi nulla dello spettacolo a cinque cerchi.

A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI ALLE OLIMPIADI

Martedì 10 febbraio

Ore 18.30 Short program maschile a Milano (Italia) – Diretta tv su Rai 2 dalle 20.00 alle 20.30 e dalle 21.00 in poi

ORDINE DISCESA IN PISTA SHORT PROGRAM MASCHILE

SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

