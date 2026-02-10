LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la coppia azzurra è in testa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.28 Questo l’ordine d’arrivo della quinta prova:

1 Ita VOETTER A OBERHOFER M 53.150

2 Lat ROBEZNIECE M BOGDANOVA K 53.568

3 Usa FORGAN C KIRKBY S 53.743

4 EGLE S KIPP LM 53.893

5 Ukr STETSKIV O MOKH O 54.151

6 Pol DOMOWICZ N PIWKOWSKA D 54.177

7 Chn GULIJIENAITI A ZHAO J 54.317

8 Rou STRAMATURARU R MANOLESCU MC 54.666

9 Ger EITBERGER D MATSCHINA M 54.977

10 Can PODULSKY B ALLAN K 55.091

11Svk PRAXOVA V SPITZOVA D 55.165

8.23 A breve comincerà anche la sesta ed ultima manche di prova, vedremo se le italiane saranno in grado di abbassare ulteriormente il loro miglior tempo e se conserveranno

8.19 Le azzurre chiudono la quinta prova in testa! Oberhofer e Voetter fanno segnare il miglior tempo di manche! Anche le romene termina abbondantemente dietro le italiana.

8.17 Alto il tempo della coppia canadese. Podulsky e Allan macchiano la loro prova con diversa sbavature e chiudono con poco meno di due secondi di ritardo. Nono tempo provvisorio per loro. Al via le romene Stramaturaru/ Manolescu, la coppia che chiude la startlist.

8.15 Buono il crono delle statunitensi Forgan e Kirkby, che con mezzo secondo di distacco (53.743) si mettono al terzo posto.

8.13 Lontane anche le ucraine Mokh/Stetskiv. Oltre il secondo di distacco e quarta posizione provvisoria per loro. Ora la coppia USA al via.

8.12 Male anche la coppia austriaca! Egle e Kipp terminano dietro dalle azzurre con 743 millesimi di ritardo! Grande discesa quella della italiane, che presumibilmente chiuderanno questa manche con il miglior tempo.

8.10 La coppia cinese Zhao/Gulijienaiti termina con il crono di 54.317, più di un secondo superiore a quello delle italiane. Adesso le favorite al titolo Egle e Kipp.

8.08 Male Eitberger e Matschina! Non confermano l’ottima giornata di ieri le tedesche. Errori a ripetizione che gli costano una manche con quasi due secondi di distacco!

8.07 Le azzurre si migliorano! Con il crono di 53.150 abbassano di qualche millesimo la loro migliore discesa e si piazzano provvisoriamente in testa. Subito un riscontro d’eccellenza; in partenza c’è il forte duo tedesco.

8.05 Buon crono delle lettoni che fermano il cronometro a 53.568. Tempo di poco superiore alla loro igliore prestazione in prova. Adesso tocca alle nostre azzurre!

8.03 Le polacche si confermano su discreti, ma non eccezionali, livelli. Buon crono di 54.177 e prima posizione provvisoria. Ora si comincia a fare sul serio con la coppia lettone Robezniece/Bogdanova.

8.01 Le slovacche segnano il loro miglior tempo dopo le prime 5 prove. Il loro 55.165 sarà counque notevolmente migliorato dalle coppie che segiuono. Adesso le polacche Domowicz e Piwkowska

7.59 Manca pochissimo all’inizio della quinta prova! La prima coppia a scendere è quella slovacca formata da Praxova e Spitzova.

7.56 Dopo alcune difficoltà è salita di tono anche la coppia tedesca formata da Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, che nella giornata di ieri ha stampato il miglior crono fra tutte le discese fin qui disputate. Più attardati, per il momento, gli altri team che possono puntare al podio.

7.53 Le due austriache sono le favorite d’obbligo per la medaglia d’oro. Kipp ed Egle hanno dominato la stagione di Coppa del Mondo e possono contare anche su dei matieriali straordinari che sembrano reagire alla perfezione sul ghiaccio del budello di Cortina d’Ampezzo.

7.50 Mancano solo dieci minuti all’inizio delle discese!

7.47 Andrea Voetter e Marion Oberhofer, nello slittino doppio al femminile, tornano in azione per continuare a studiare il tracciato olimpico in vista delle discese ufficiali. Nelle prime quattro manche la coppia azzurra ha dimostrato di essere uno dei team più accreditati per il podio; sono pochissimi infatti i millesimi che separano le due azzurre dalla fortissima coppia tedesca e da quella austriaca formata dalle straordinarie Egle e Kipp.

7.43 Prosegue senza sosta il programma dello slittino! In questa disciplina è già arrivata una grandissima soddisfazione per l’Italia grazie al bronzo di Dominik Fischnaller; la squadra azzurra però può puntare ad altri piazzamenti di grandissimo prestigio.

