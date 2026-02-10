Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Finale bronzo curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Oggi martedì 10 febbraio si conclude il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali 2026: sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo si assegneranno le medaglie, si incomincerà alle ore 14.05 con il match che metterà in palio il bronzo e che vedrà coinvolti gli azzurri. Italia e Gran Bretagna si affronteranno nella finale per il terzo posto: chi riuscirà a salire sul gradino più basso del podio alle spalle di Svezia e USA, che saranno protagonista dell’atto conclusivo per il titolo alle ore 18.05?

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno perso contro gli USA in volata nel primo match della fase a eliminazione diretta e dovranno incrociare Bruce Mouat e Jennifer Dodds, che hanno perso contro la Svezia dei fratelli Isabella e Ramus Wranaa dopo aver dominato il round robin. I Campioni del Mondo in carica proveranno a mettersi al collo una nuova medaglia a cinque cerchi dopo essersi laureati Campioni Olimpici a Pechino 2022: riusciranno nell’impresa contro i temibili scozzesi?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Gran Bretagna, finale per il terzo posto nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD (gratis e in chiaro); in diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN (dalle ore 15.00), Discovery Plus e HBO Max, per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIOCA L’ITALIA DEL CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Martedì 10 febbraio

Ore 14.05 Italia vs Gran Bretagna – Diretta tv su Rai2 dalle 15.00

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 dalle 15.00

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1 e DAZN dalle ore 15.00, per gli abbonati; Discovery Plus e HBO Max in versione integrale, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.