LIVE Biathlon, Individuale maschile Olimpiadi in DIRETTA: Perrot favorito, Giacomel deve limitare i danni al poligono

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti ad Anterselva e alla DIRETTA LIVE della 20 km con partenza ad intervalli di biathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la classica gara individuale su 4 poligoni in cui Tommaso GIACOMEL prova a fare la storia.

L’Italia va alla ricerca delle migliori Olimpiadi della storia, con un bottino di tre medaglie che diventerebbe il migliore della storia nel biathlon. Lo ha iniziato a fare con l’argento della staffetta mista, mentre oggi proverà a mettersi al collo una delle medaglie più ambite a livello individuale. Proprio Giacomel e Hofer arrivano forti del podio colto in stagione e del grande argento colto domenica, oggi gli avversari non mancheranno, ma una prestazione senza errori al poligono varrebbe oro per il primo e una probabile medaglia per il secondo. Azzurri anche con Braunhofer e Zeni.

Lo squadrone transalpino, forte del primo oro assegnato nella mista, parte per provare a vincerle tutte in questa edizione dei giochi. Eric Perrot è il nome da tenere d’occhio, ma Jacquelin, Fillon Maillet e Fabien Claude sono altresì da corsa per provare a far saltare il banco. Occhio alla ritrovata Germania con Nawrath, apparso in palla nella mista, così come ai delusi svedesi Samuelsson e Ponsiluoma, con il primo che ha affossato la staffetta di domenica per lo squadrone scandinavo. Norvegia che rappresenta l’alternativa alla Francia e schiera Uldal, Christiansen, Laegreid (campione mondiale nel format) e Botn.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della prova individuale su 20 chilometri da Anterselva, valida per la seconda giornata di Biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si parte alle ore 13:30, vi aspettiamo!