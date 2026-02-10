LIVE Salto con gli sci, gara a squadre mista Olimpiadi in DIRETTA: è Slovenia contro Norvegia dopo tre serie!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.29 Atterra a 95.5 metri Bresadola con vento alle spalle. L’Italia ha messo la fiche per quella qualificazione nella seconda serie di gara!

19:27 Romania, poi Giovanni Bresadola, ieri nei 20!

19:26 Dopo tre serie Germania e Austria si trovano rispettivamente a 9 e 17 punti dal bronzo del Giappone.

19:25 Si difende a sorpresa Takanashi, Giappone che resta in vita per la vittoria pagando 12.3 punti dopo tre serie.

19:24 Brava Nika prevc, un metro e mezzo per il punto K e 96.5 metri per lei. Perde tanti punti dalla Norvegia la Slovenia ma resta davanti con 6.4 punti di margine. Ora Takanashi, aiuto!

19:23 Debole anche l’austriaca! Attenzione! Austria addirittura staccata dalla Germania!!! Ora Nika, serve un lampo suo!

Julia Muhlbacher, poi Prevc!

19:22 Freitag atterra lontano dal punto K! Attenzione perché la Germania qui perde tantissimo. Appena 91.5, la misura di Zanitzer (azzurra da stanga 21). Meno 13 dalla Norvegia.

19:21 Vediamo, confermata stanga 20! Freitag! Jolly per le altre Nazioni la scelta della direzione gara!

19:20 Atterra oltre, la Norvegia riprende da dove aveva lasciato. Sono 102 metri, sembrava di più, tuttavia ha pasticciato sull’atterraggio!

ABBASSANO PER KVANDAL! Che follia, sembrano esserci condizioni difficili! Vediamo! Deve arrivare a 101.5!

19:19 Twardosz atterra a 92 metri, condizioni difficili. Polonia staccata. Riprende la gara per le medaglie!

19:18 Rautionaho atterra a 95 metri, non si avvicina all’Italia e resta a 4 punti di ritardo. Polonia, Poi Kvandal!

19:18 Paige Jones issa gli USA davanti all’Italia di 7 punti, dietro alla Cina gli yankee!

19:17 Liu Qi, che gara fin qui della Cina! Sono 94.5 metri, guadagnano su di noi ora hanno 13.6 punti di margine. Il secondo uomo può perdere tanto da Bresadola. Italia forse ancora leader virtuale.

19:16 Pagnier non approfitta e non fa meglio del salto di Zanitzer! Francia che resta a 4.8 punti dall’Italia. Sarà poi Foubert contro Bresadola!

19:15 Zanitzer atterra a 91 metri, è un salto che potrebbe anche tenere a galla l’Italia nella terza rotazione.

19:13 Classifica dopo la seconda serie:

Slovenia 262.2 punti Austria -6.3 punti Norvegia -9.6 punti Germania -9.8 punti Giappone -10 punti

19:11 Kobayashi atterra a 100.5 metri e perde punti pesantissimi dalla Slovenia! Attenzione!

CHE CLASSE LANISEK! Si riscatta dopo la clamorosa debacle di ieri! Slovenia che guadagna su Austria e resta lì con la Norvegia con 6-3 punti di margine.

19:09 Hoerl si riscatta parzialmente rispetto alla gara individuale, sono 102.5 metri. Austria che mantiene 3.3 punti di margine.

19:08 Eh sono appena 100.5 metri per Hoffmann ma con buono stile. Germania che paga 0.2 punti dai norge.

19:07 Molto bene Sundal, quantomeno avvicina l’HS a 104 metri. Vediamo gli altri, ora Hoffmann!

19:06 Wasek trova un gran salto ma non riporta su la squadra polacca, disastrata dalla prima ragazza. Ora però riparte la gara per la vittoria, Sundal!

19:05 Anche Palosaari atterra a 99 metri e la Finlandia resta lì dov’è. Quasi senza chance di seconda serie.

19:04 Colby atterra a 99 metri e gli USA rimangono davanti saldamente rispetto all’Italia, distacco di 7.8 punti per noi.

19:03 Gran salto di Song Qiwu, cinese. Davanti di 5.9 punti all’Italia il Paese asiatico.

19:02 Punto K per Milesi, la Francia si porta a -3.7 punti dall’Italia e dopo schiererà le carte pesanti.

19:01 Buon salto di Insam, che atterra a 97.5 con vento alle spalle pasticciando l’atterraggio purtroppo. Qui si può recuperare sull’ottavo posto.

Salta la Romania, ora Insam! Forte vento alle spalle…

19:00 E allora, prima rotazione maschile: per l’Italia Alex Insam. Ci sono Sundal, Hoffmann, Lanisek, Hoerl e Kobayashi.

18:59 Prima serie molto favorevole alla Slovenia, che è in testa dopo una prima serie dove saltavano Strøm e Maruyama. Anche l’Austria ‘sopravvive’ alla prima ragazza, poi avrà Embacher e Hoerl.

18:57 Il bronzo su normal hill atterra a 97.0 metri e si mette lì con le leader, le condizioni erano difficili e lei comunque atterra sul K e si porta a +2.6 punti dalla Slovenia.

Si chiude la prima serie con Maruyama.

18:56 Nika Vodan (Kriznar) atterra oltre il punto K ed è lì con Eder. Miglior misura: 100 metri! Tre decimini sull’Austria.

18:55 LISA EDER! Grandissimo salto, condizioni più favorevoli ma migliore misura con 98.5 metri e dà 5 punti a Strøm.

18:54 Reisch non fa meglio di Stroem come misura. Ma il vento la avvantaggia così come lo stile, ex aequo sostanziale tra Germania e Norvegia.

18:53 Punto K per Strøm che non può essere contenta. Vulnerabile la Norvegia nella prima serie. Davanti ma di appena 7.5 punti.

Anna Odine Strøm, inizia la gara per la vittoria con la campionessa olimpica del trampolino piccolo.

18:52 Dietro la Polonia con Beltowska. Ricordiamo che poi schiereranno Tomasiak, ieri argento.

18:52 Heta Hirvonen non esegue al meglio e stampa la stessa misura di Sieff ma con stile decisamente peggiore. Dietro a Italia e Francia la finnica.

18:51 Abbastanza bene Annika Belshaw che si inserisce tra Cina e Italia ma paga solo 7 decimi dal Paese asiatico.

18:50 Ping Zeng atterra a 93.5 metri ed è un salto superiore a quello di Sieff, perde punti con l’atterraggio ma è davanti di 6 punti.

18:48 Non fa meglio di Sieff la francese Chervet.

18:47 Atterra a 88.5 metri Sieff e inizia non perfettamente. Italia che prova ad entrare nella seconda serie, chiaramente siamo davanti alla Romania.

18:46 Si parte con la Romania con Folea, poi l’Italia con Sieff.

INIZIATA LA GARA A SQUADRE MISTE!

18:40 Saranno 12 le Nazioni al via. Le prime 8 alla seconda serie di salti. Si procede a salti alternati donna, uomo.

18:35 Italia che si presenta a provare a centrare la seconda serie con Sieff, Zanitzer, Bresadola Insam.

18:31 Germania scheggia impazzita, ieri l’oro di Philipp Raimund senza aver mai vinto prima in Coppa del Mondo. Le donne però e soprattutto il secondo tedesco potrebbero però affossare la squadra che comunque si giocherebbe il bronzo con il Paese del sol levante.

18:28 La Norvegia è la favorita d’obbligo dopo quanto visto nelle gare individuali su trampolino piccolo a Predazzo. Attenzione alla Slovenia, se Lanisek e Kriznar dovessero alzare l’asticella perché poi hanno Domen e Nika Prevc. Giappone sulla carta terza forza.

18:24 Ancora circa 20′ e vi racconteremo la prima competizione a squadre, quella mista, delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di Salto con gli Sci.

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova a squadre miste di Salto con gli Sci, da Predazzo, terza competizione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 per gli uomini e le donne volanti!

Dopo la sconfitta bruciante nella prova su trampolino piccolo, la slovena Nika Prevc torna in gara in uno degli ori che sembrano meno attaccabili in ottica Slovenia, la grande super potenza del salto maschile e femminile. L’obiettivo di vincere tutte le gare è subito saltato, adesso i fratelli Prevc proveranno a portarne a casa più possibile. Oggi se la giocano Slovenia, Norvegia e Giappone. Austria e Germania non sembrano averne per combattere ad armi pari anche se Raimund ieri ha vinto l’oro sull’HS109 di Predazzo (ITA).

Kvandal e Stroem rappresentano il meglio di quanto si è visto nella giornata di sabato, quando la seconda norvegese citata si è messa al collo la medaglia d’oro proprio davanti a Nika Prevc, con quest’ultima in lacrime nel post gara. Ecco che la compagna oggi sarà Nika Vodan, Kriznar da nubile. Sono quattro salti totali, due uomini e due donne, per due serie di gara: occhio alle squalifiche che a Pechino consegnarono una storica medaglia al Canada. La gara potrebbe veramente essere giocata sul filo del decimo: mettetevi comodi!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della prova a squadre miste di Salto con gli Sci, Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si parte alle ore 18:45 con la prima delle otto rotazioni di atleti a sesso alternato, vi aspettiamo!