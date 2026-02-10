LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 febbraio in DIRETTA: l’Italia insegue la decima medaglia. Si parte con lo slittino

SLITTINO

Andrea Voetter e Marion Oberhofer, nello slittino doppio al femminile, tornano in azione per continuare a studiare il tracciato olimpico in vista delle discese ufficiali. Nelle prime quattro manche la coppia azzurra ha dimostrato di essere uno dei team più accreditati per il podio; sono pochissimi infatti i millesimi che separano le due azzurre dalla fortissima coppia tedesca e da quella austriaca formata dalle straordinarie Egle e Kipp.