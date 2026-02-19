Sport in tv
Sport in tv oggi (giovedì 19 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi giovedì 19 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che offriranno una proposta particolarmente ricca e assolutamente da non perdere (debutterà anche lo sci alpinismo). Grandissima attesa per Jannik Sinner, che affronterà il ceco Jakub Mensik nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Doha.
Sul circuito di Sakhir si disputerà la seconda giornata dei Test di F1: altre otto ore a disposizione delle scuderie per comprendere più a fondo le potenzialità delle nuove monoposto in vista del Mondiale ormai alle porte. L’Italia affronterà le Indie Occidentali nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali T20 di cricket, con l’obiettivo di chiudere in bellezza.
Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con l’UAE Tour, la Vuelta a Andalucia e la Volta ao Algarve; ricchissima serata per gli amanti dell’atletica con il World Indoor Tour a Lievin, dove vedremo all’opera anche Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri. Da seguire anche i quarti di finale della Coppa Italia di basket e l’impegno di Chieri nella CEV Cup di volley femminile.
Menu calcistico molto ricco con l’andata dei playoff di Europa League e Conference League (scenderanno in campo il Bologna e la Fiorentina) e il ritorno dei playoff della Champions League femminile (toccherà alla Juventus). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 19 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Giovedì 19 febbraio
06.00 GOLF (DP World Tour) – Magical Kenya Open, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 11.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 11.00)
06.30 CRICKET (Mondiali T20) – Italia-Indie Occidentali (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, ICC Tv)
08.00 F1 – Test in Bahrain, terza giornata (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)
09.05 SPORT INVERNALI – Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (diretta tv su Rai 2 dalle ore 09.50 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle competizioni; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 09.05 alle ore 17.00, dalle 19.00 fino al termine delle competizioni; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max). CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
10.00 CICLISMO – UAE Tour, quarta tappa: Fujairah-Fujairah (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max dalle ore 12.25)
10.30 CRICKET (Mondiali T20) – Sri Lanka-Zimbabwe (diretta streaming su ICC Tv)
11.00 TENNIS – WTA 1000 Dubai, quarti di finale (diretta tv su Super Tennis; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei; diretta tv Sky Sport Mix fino alle ore 18.40, in alternanza con gli altri tornei; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX
12.20 CICLISMO – Vuelta a Andalucia, seconda tappa: Torrox-Otura (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max dalle ore 14.00)
13.00 TENNIS – ATP 500 Doha, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei; diretta tv Sky Sport Mix fino alle ore 18.40, in alternanza con gli altri tornei; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Mensik (quarto match dalle ore 13.00, il terzo non inizierà prima delle ore 17.30)
13.55 CICLISMO – Volta ao Algarve, seconda tappa: Portimao-Foia (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max dalle ore 16.00)
14.00 SNOOKER – The Players Championship, quarti di finale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
14.30 CRICKET (Mondiali T20) – Afghanistan-Canada (diretta streaming su ICC Tv)
16.15 GOLF (PGA Tour) – The Genesis Invitational, primo giro (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 23.30)
17.30 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, andata playoff) – Budowlani Lodz-Chieri (non è prevista diretta tv/streaming)
18.00 BASKET (Coppa Italia, quarti di finale) – Venezia-Tortona (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)
18.15 ATLETICA – World Indoor Tour (livello gold) a Lievin (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 20.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 20.30)
18.45 CALCIO (Europa League, andata playoff) – Brann-Bologna (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO (Europa League, andata playoff) – Fenerbahce-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO (Europa League, andata playoff) – PAOK-Celta Vigo (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO (Europa League, andata playoff) – Dinamo Zagabria-Genk (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO (Conference League, andata playoff) – Kups-Lech, Noah-AZ Alkmaar, Sigma Olomouc-Losanna, Zrinjski-Crystal Palace (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League, ritorno ottavi di finale) – Juventus-Wolfsburg (diretta streaming su Disney Plus)
19.00 PALLANUOTO (Conference Cup) – Posillipo-Dinamo Tbilisi (diretta streaming su European Aquatics Tv)
19.00 TENNIS – ATP 250 Delray Beach, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
20.00 TENNIS – ATP 500 Rio de Janeiro, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
20.00 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Ahli-Al Najma (diretta streaming su Como Tv)
20.00 SNOOKER – The Players Championship, quarti di finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN HBO Max)
20.45 BASKET (Coppa Italia, quarti di finale) – Virtus Bologna-Napoli (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)
21.00 CALCIO (Conference League, andata playoff) – Jagiellonia-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Europa League, andata playoff) – Celtic Glasgow-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Europa League, andata playoff) – Lilla-Stella Rossa (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Europa League, andata playoff) – Ludogorets-Ferencvaros (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Europa League, andata playoff) – Panathinaikos-Viktoria Plzen (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Conference League, andata playoff) – Drita-Celje, Omonia-Rijeka, Shkendija-Samsunspor (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, ritorno ottavi di finale) – Manchester United-Atletico Madrid (diretta streaming su Disney Plus)
23.30 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Instituto-Atletico Tucuman (diretta streaming su Como Tv)
