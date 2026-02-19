LIVE Combinata nordica, Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA: azzurri per un piazzamento di prestigio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova a squadre maschile di Combinata nordica, la Team Sprint su trampolino grande e con 15km di sci di fondo da percorrere. Si chiude il programma olimpico per quanto riguarda la disciplina nordica!

L’ultima gara della rassegna a cinque cerchi è un ritorno, si è deciso infatti di tenere buona la team sprint tradizionale, quella a due frazioni, come competizione a squadre per la combinata nordica. Si salterà quindi una volta per uno sul trampolino grande di Predazzo, per poi trasferirci a Tesero, frazione Lago, per percorrere 7.5 chilometri a frazioni alternate. La favorita d’obbligo è la Norvegia, ma l’impressione è che ci siamo tre Nazioni per altrettante medaglie.

L’Austria difficilmente potrà battere la Norvegia, poiché sulla parte fondo rischia di pagare oltremodo dazio dai norvegesi, che comunque sono molto competitivi sul tramplino. Poi c’è sempre il problema dell’arrivo in volata, in cui Jens Luraas Oftebr (due ori individuali a Milano Cortina 2026) o a meno di cadute non può certo essere battuto da Johannes Lamparter. A sorpresa non è la Germania il terzo Paese per la medaglia, bensì una grande Finlandia, che è stata l’unica vera alternativa a Oftebro e Lamparter piazzando Hirvonen sul podio su NH e Herola sul podio su LH. Italia che prova a chiudere nella top8!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della prova a coppie maschile di Combinata Nordica, che chiude il programma olimpico di Milano Cortina 2026. Segmento di salto alle ore 10.00, alle 14.00 invece il fondo da Lago. Vi aspettiamo!