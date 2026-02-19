LIVE Sci alpinismo, Sprint Olimpiadi 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Giulia Murada per una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle gare sprint olimpiche di sci alpinismo. Ai Giochi di Milano-Cortina 2026 debutta un nuovo sport che grazie al crescente interesse ed al livello degli atleti protagonisti della Coppa del Mondo ha meritato ampiamente l’ingresso nella manifestazione a Cinque Cerchi. Si disputerà il formato delle sprint, ovvero un percorso di 600 metri con un dislivello di 70 metri. Appuntamento alle 9.50 con le batterie di qualificazione.

Fondamentali saranno inoltre i materiali, con le iconiche pelli necessarie a superare le salite più impervie senza correre il rischio di scivolare all’indietro. Una volta conclusa la prima parte di ascesa gli atleti proseguiranno a piedi per un breve tratto, prima di completare la salita. Infine, decisivo il cambio di materiali in vista della conclusiva discesa in cui gli atleti dovranno rispettare un percorso segnalato dalle classiche porte.

Italia che cercherà subito di sbloccarsi in questo nuovo sport olimpico calando l’asso Giulia Murada. L’azzurra, tra le protagoniste della Coppa del Mondo, è una delle favorite per il podio. Donna da battere la francese Emily Harrop, che dovrà tenere a bada le velleità dell’elvetica Melanie Fatton. Per la Spagna occhi puntati su Ana Alonso Rodriguez e Maria Costa Diez. Ai nastri di partenza anche un’altra italiana. Alba De Silvestro sarà infatti protagonista della seconda batteria. In campo maschile il contingente italiano sarà rappresentato dal solo Michele Boscacci. Favoriti lo spagnolo Oriol Cardona Coll e gli svizzeri Jan Kistler ed Arno Lietha.

Le gare sprint di sci alpinismo inizieranno alle 9.50 con le batterie femminili, seguite poi alle 10.30 da quelle maschili. Le fasi finali sono previste invece a partire dalle 12.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!