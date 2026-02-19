LIVE Speed skating, 1500 metri maschili Olimpiadi in DIRETTA: Daniele Di Stefano per il colpo a sorpresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei 1500 metri maschili di speed skating ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. I riflettori si riaccendono sul Milano Speed Skating Stadium per il terzultimo giorno di gare.

Gli occhi di tutti gli appassionati sono rivolti sui 1500 metri maschili, unica gara in programma quest’oggi. L’Italia si presenta ai nastri di partenza di quest’evento con il solo Daniele Di Stefano. L’azzurro arriva a quest’appuntamento con i gradi di outsider e proverà a stupire tutti per un posto sul podio.

Il favorito numero 1 di questa gara è l’americano Jordan Stolz. Dopo aver vinto l’oro olimpico nei 500 e nei 1000 metri lo statunitense tornerà sul ghiaccio con l’obiettivo di mettersi una nuova medaglia al collo. È difficile individuare chi può battere l’americano che dovrà guardarsi le spalle specialmente da Sander Eitrem, fresco vincitore dei 5000, e da Peder Kongshaug.

Saranno 30 gli atleti al via di questa gara, suddivisi in 15 batterie. I primi due atleti partiranno alle 16.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della gara dei 1500 metri maschili di speed skatin ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Buon divertimento!