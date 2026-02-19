LIVE Sinner-Mensik, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il giovane ceco sulla strada della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e Jakub Mensik, tennista ceco classe 2005, valido per i quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, primo torneo del circuito che l’italiano gioca dall’inizio della stagione, senza contare l’Australian Open appena concluso con il nostro fenomeno che è uscito in semifinale contro il serbo Novak Djokovic.

Sinner per arrivare in finale ha dovuto affrontare e battere il connazionale di Mensik, Tomas Machac, eliminandolo con un 2-0 (6-1, 6-4) secco e Alexei Popyrin, sconfitto anche lui 2-0 (6-3, 7-5). Per quanto riguarda il giovane tennista ceco campione in carica del Masters 1000 di Miami, al primo turno dell’ATP di Doha ha eliminato un grande Jan Choiski, con il tennista britannico che si è arreso al terzo set, perdendo 2-1 (6-7, 6-2, 6-4), mentre al secondo turno ha eliminato per 2-0 (6-3, 6-2) il cinese Zhizhen Zhang.

Prima della sfida di oggi non c’è mai stato uno scontro diretto tra Sinner e Mensik, con il fenomeno italiano e il talento dell’est Europa che si incontreranno per la prima volta, e lo faranno per un premio importante: l’accesso in semifinale del torneo, per incontrare il vincente della sfida tra il ceco Jiri Lehecka e il francese Arthur Fils.

La sfida tra Sinner e Mensik sarà la seconda sul Campo Centrale a partire dalle 17.30, visto che inizierà al termine di quella tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, rivale storico di Jannik, e il russo Karen Khachanov. Segui il match con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!