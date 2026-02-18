Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (19 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare
Domani, giovedì 19 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sette i titoli in palio, ovvero quelli delle sprint di sci alpinismo, della team sprint di combinata nordica, degli aerials maschili di sci freestyle, dei 1500 metri maschili di speed skating, dell’individuale femminile di pattinaggio artistico e del torneo femminile di hockey su ghiaccio.
Oltre alle finali in programma, si concluderanno i round robin di curling, maschile e femminile, e per gli uomini si disputeranno anche le semifinali, proseguiranno le prove cronometrate del bob a 2 femminile e del bob a 4 maschile, e si terranno le qualificazioni, maschili e femminili, dell’halfpipe di sci freestyle.
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI
Giovedì 19 febbraio
9.05 CURLING – Torneo maschile, round robin: Italia-Svizzera, Germania-Cina, Svezia-Cechia, Norvegia-Canada
9.10 COMBINATA NORDICA – Team sprint, trial round
9.50 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, batterie
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 3-4
10.00 COMBINATA NORDICA – Team sprint, salto
10.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)
10.30 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, batterie
11.00 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, qualificazioni (prima manche)
11.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)
11.45 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, qualificazioni (seconda manche)
12.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, semifinali
13.25 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, semifinali
13.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, finale
14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 5-6
14.00 COMBINATA NORDICA – Team sprint, sci di fondo
14.00 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, finale (prima manche)
14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Svizzera-USA, Canada-Corea del Sud, Cina-Giappone
14.15 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, finale
14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, finale per il bronzo: Svizzera-Svezia
15.00 SCI FREESTYLE – Aerials maschili, finale (seconda manche)
16.30 SPEED SKATING – 1500 metri maschili
19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Individuale femminile, free program
19.05 CURLING – Torneo maschile, semifinali
19.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, finale per l’oro: Stati Uniti-Canada
19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)
20.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.