Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari giovedì 19 febbraio, tv, streaming, calendario italiani in gara

Oggi giovedì 19 febbraio va in scena la sedicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio sei titoli e l’Italia cercherà di essere ancora protagonista, con l’intento di difendere il secondo posto nel medagliere e di rimpinguare il proprio bottino, che al momento annovera 9 ori, 5 argenti, 12 bronzi (ventisei allori complessivi, ora si punta a raggiungere quota 30).

Daniele Di Stefano potrebbe stupire sui 1500 metri di speed skating: l’azzurro riuscirà a inventarsi una magia da outsider sul ghiaccio di Milano dopo i grandi trionfi ottenuti da Francesca Lollobrigida e dall’inseguimento a squadre maschile? Da seguire con grandissima attenzione il debutto ai Giochi dello sci alpinismo: spazio alle sprint, il Bel Paese può sognare in grande con Giulia Murada, ma attenzione anche a Michele Boscacci e Alba De Silvestro.

L’Italia si gioca la qualificazione alle semifinali del torneo di curling maschile affrontando la Svizzera nell’ultima partita del round robin sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo: Joel Retornaz e compagni sono obbligati a sconfiggere un avversario imbattuto in questa edizione dei Giochi per essere certi di tornare in scena in serata nel match da dentro o fuori, in caso di sconfitta servirebbero risultati favorevoli dagli altri campi (sconfitte di Norvegia e Germania, con però un miglior DSC per gli azzurri).

Proseguono le prove degli equipaggi di bob a 4 maschile e bob a 2 femminile (sul budello di Cortina d’Ampezzo saranno impegnati Patrick Baumgartner e Giada Andreutti), si assegneranno i titoli nel team sprint di combinata nordica (Samuel Costa e Aron Kostner saranno della partita) e nell’individuale femminile di pattinaggio artistico, dove il Bel Paese sarà rappresentato da Lara Naki Gutmann. In serata l’attesissima finale per l’oro di hockey ghiaccio femminile tra USA e Canada.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (giovedì 19 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI

Giovedì 19 febbraio

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svizzera, Germania-Cina Svezia-Cechia, Norvegia-Canada – Diretta tv su RaiSportHD

09.50 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, batterie – Diretta tv su Rai2 in alternanza con altri sport

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 2

10.00 COMBINATA NORDICA – Team Sprint, salto – Collegamenti su Rai2 in alternanza con altri sport

10.30 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, batterie – Diretta tv su Rai2 in alternanza con altri sport

10.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche) – Diretta tv su Rai2 in alternanza con altri sport

11.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)

12.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, semifinali – Diretta tv su RaiSportHD

13.25 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, semifinali – Diretta tv su RaiSportHD

13.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, finale – Diretta tv su Rai2

14.00 COMBINATA NORDICA – Team Sprint, sci di fondo – Collegamenti su Rai2 in alternanza con altri sport

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 3

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Svizzera-USA Canada-Corea del Sud, Cina-Giappone – Diretta tv su RaiSportHD

14.15 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, finale – Diretta tv su Rai2

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, finale per il bronzo: Svizzera-Svezia

16.30 SPEED SKATING – 1500 metri maschile – Diretta tv su Rai2

19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free program femminile – Diretta tv su Rai2

19.05 CURLING – Torneo maschile, semifinali – Diretta tv su RaiSportHD

19.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, finale per l’oro: USA-Canada – Diretta tv su RaiSportHD (in alternanza con il curling o al termine)

19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)

20.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 09.50 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 09.05 alle ore 17.00 e dalle ore 19.00 fino al termine delle gare.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Giovedì 19 febbraio

09.05 CURLING – Torneo maschile, round robin: Italia-Svizzera

09.10 COMBINATA NORDICA – Team sprint, trial round: Italia (Samuel Costa, Aron Kostner)

09.50 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, batterie: Alba De Silvestro, Giulia Murada

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 3-4: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)

10.00 COMBINATA NORDICA – Team sprint, salto: Italia (Samuel Costa, Aron Kostner)

10.30 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, batterie: Michele Boscacci

12.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, semifinali: eventuali Alba De Silvestro, Giulia Murada

13.25 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, semifinali: eventuale Michele Boscacci

13.55 SCI ALPINISMO – Sprint femminile, finale: eventuali Alba De Silvestro, Giulia Murada

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 5-6: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

14.00 COMBINATA NORDICA – Team sprint, sci di fondo: Italia (Samuel Costa, Aron Kostner)

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna

14.15 SCI ALPINISMO – Sprint maschile, finale: eventuale Michele Boscacci

16.30 SPEED SKATING – 1500 metri maschili: Daniele Di Stefano

19.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Individuale femminile, free program: Lara Naki Gutmann

19.05 CURLING – Torneo maschile, semifinali: eventuale Italia

LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOG DI TUTTI GLI SPORT DELLE OLIMPIADI

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 9.05

LA DIRETTA LIVE DELLE SPRINT DI SCI ALPINISMO ALLE 9.50 E 12.55

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI BOB A 4 DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DELLA COMBINATA NORDICA (TEAM SPRINT) ALLE 10.00 E ALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING FEMMINILE DALLE 14.05

LA DIRETTA LIVE DEI 1500 METRI MASCHILI DI SPEED SKATING DALLE 16.30

LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DI USA-CANADA DI HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE DALLE 19.10