Dove vedere in tv Sinner-Mensik, ATP Doha 2026: orario, programma, streaming

Prosegue senza soluzione di continuità il programma dei Qatar Open 2026 di tennis: si disputeranno tutti nello stesso giorno i quarti di finale, previsti a Doha giovedì 19 febbraio, quando andrà in scena anche la sfida tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding, ed il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 6.

Il quarto di finale di singolare che vedrà in campo il tennista italiano sarà il quarto ed ultimo match di giornata, con il programma che scatterà alle ore 13.00 italiane. Si tratta di una prima assoluta sul circuito maggiore, in quanto non ci sono precedenti tra l’azzurro ed il ceco.

La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner contro Jakub Mensik nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ATP DOHA 2026

Giovedì 19 febbraio

Center Court – Dalle ore 13.00 italiane

Stefanos Tsitsipas (Grecia)-Andrey Rublev (Russia, 5)

A seguire

Jiri Lehecka (Cechia, 8) – Arthur Fils (Francia)

Non prima delle ore 17.30 italiane

vincente Alcaraz-Royer – Karen Khachanov (Russia, 7)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 2) – Jakub Mensik (Cechia, 6) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

PROGRAMMA ATP DOHA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Tennis TV, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.